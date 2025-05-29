Dolar/ruble paritesi: 2023’ten bu yana ilk defa

Rusya Merkez Bankasının yüksek politika faizi ve Ukrayna savaşıyla ilgili jeopolitik gelişmelere yönelik iyimser beklentiler rubleyi güçlendiriyor. Dolar/ruble paritesi ilk defa bu kadar indi.