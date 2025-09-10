Döviz ve altın güne nasıl başladı? (10 Eylül 2025)

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 837 liradan işlem görüyor.

10.09.2025 10:33:050
Altının gramı, dün günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 4 bin 811 liradan tamamlamıştı. Yeni güne alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 4 bin 837 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 50 liradan, Cumhuriyet altını 32 bin 100 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,5 artışla 3 bin 645 dolardan işlem görüyor.

Fed'in gevşeme sürecine yönelik güçlenen beklentiler ve merkez bankalarının taleplerinden destek bulan altının ons fiyatı dün rekor tazeleyerek 3 bin 674,48 dolara çıktı. Ons altın şu sıralarda 3 bin 645 dolardan işlem görüyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2830 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2610'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2830 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 48,4010'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 55,9410'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 97,8 seviyesinde bulunuyor.



