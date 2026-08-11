Döviz ve altın güne nasıl başladı? (11 Ağustps 2026)

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 47,7040'tan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 47,7380 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 55,1080'den, sterlin/TL yatay seyirle 64,5220'den işlem görüyor.

Dolar endeksi dar banttaki seyrini sürdürerek 99,8 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 712 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,12 artışla 6 bin 733 liradan tamamladı.

Bugüne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 712 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 998 liradan, cumhuriyet altını da 43 bin 793 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,4 düşüşle 4 bin 373 dolarda seyrediyor.