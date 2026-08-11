MLPCARE’de üst düzey atama

Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla faaliyet gösteren MLPCARE’in yeni icra kurulu üyesi ve grup CFO’su Serdar Başoğlu oldu.

Medical Park ve Liv Hospital markalarıyla faaliyet gösteren MLPCARE’de, 24 Haziran 2026 itibarıyla Serdar Başoğlu, icra kurulu üyesi ve grup CFO’su olarak göreve başladı.

Profesyonel kariyerine 2004 yılında Erdemir’de başlayan Başoğlu, yaklaşık 22 yıl boyunca grup bünyesinde hazine, finans, sermaye piyasaları, yatırımcı ilişkileri, raporlama, kurumsal risk yönetimi, satın alma, satış ve pazarlama, kurumsal iletişim ile strateji ve dönüşüm alanlarında üst düzey görevler üstlendi. Son olarak grup CFO’su görevini yürütürken eş zamanlı olarak Erdemir ve İsdemir’de icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi ve murahhas aza olarak görev yaptı.

Kariyeri boyunca uluslararası finansman, sermaye piyasaları, yatırım projeleri ve kurumsal dönüşüm süreçlerine liderlik eden Başoğlu; halka açık şirketler ile uluslararası iştiraklerde icradan sorumlu yönetim kurulu başkanlığı, başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

MLPCARE tarafından yapılan açıklamada, atamaya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“Sayın Serdar Başoğlu’nun finansal yönetim, yatırım stratejileri ve büyük ölçekli kurumsal dönüşüm süreçlerindeki derin tecrübesinin, MLPCARE’in vizyoner hedeflerine ulaşmasında itici bir güç olacağına inanıyoruz. Kendisinin aramıza katılmasıyla birlikte, şirketimizin sürdürülebilir büyüme performansını ve tüm paydaşlarımız için değer yaratma vizyonunu daha da ileriye taşıyacağız. Sayın Başoğlu’na yeni görevinde başarılar dileriz.”