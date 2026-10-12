Döviz ve altın güne nasıl başladı? (12 Ekim 2026)

Cuma günü yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 49,2700'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 49,3360 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yüzde 0,3 artışla 55,3320'den, sterlin/TL yüzde 0,2 yükselişle 65,4520'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 102,2 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 634 liradan işlem görüyor.

Gram altın cuma gününü önceki kapanışın yüzde 1,5 üzerinde 6 bin 644 liradan tamamlamıştı.

Güne satıcılı başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 6 bin 634 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 880 liradan, cumhuriyet altını 43 bin 320 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalışla 4 bin 182 dolarda seyrediyor.