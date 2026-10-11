Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı

Rus hükümeti, ABD ile varılan mutabakat kapsamında dizel yakıt ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığını duyurdu.

11.10.2026 15:58:400
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Rusya dizel ihracat yasağını kısmen kaldırdı

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, kararın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında varılan mutabakat doğrultusunda alındığı belirtildi.

Bugün yürürlüğe giren kararla dizel ihracatına yönelik yasağın kısmen kaldırıldığı ifade edilen açıklamada, ilk aşamada 500 bin ton dizel yakıtın dünya piyasalarına sevk edilmesine olanak sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Rus petrol şirketlerinin hükümetle koordineli şekilde yabancı alıcılarla ihracat sözleşmeleri yapmaya başlayacağı bildirildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, kararın iç piyasadaki tüketicileri olumsuz etkilemeyeceğini belirterek, "Üretim hacimlerimiz hem iç piyasanın hem de belirtilen miktarlardaki ihracatın ihtiyaçlarını tamamen karşılamamıza olanak tanıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'da 31 Ocak'ta üretici olmayan şirketlere yönelik dizel ihracatı yasağı uygulanmaya başlanmış, 9 Temmuz'da ise yasak doğrudan üreticileri de kapsayacak şekilde genişletilmişti.

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