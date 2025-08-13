Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Ağustos) 2025

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 395 liradan işlem görüyor.

13.08.2025 10:05:560
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Ağustos) 2025

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üstünde 4 bin 384 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 4 bin 395 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 362 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 696 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla beraber dün yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 343 dolara gerileyen altının onsu, yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 3 bin 355 dolardan işlem görüyor.

ABD'de ılımlı gelen enflasyon verileri sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) eylülde faiz indirimine gidebileceği ihtimallerinin güçlenmesiyle dolara olan talep azalırken, altın fiyatlarında yükseliş eğilimi görüldü.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda yüzde 2,7 ile beklentilerin altında arttı.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesinden çıkacak sonuçların altının ons fiyatının yönü üzerinde belirleyici olabileceğini belirterek, görüşmenin olumlu sonuçlanmaması durumunda altının ons fiyatında yukarı yönlü bir seyir görülebileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde konut satışlarını, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvurularının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dün dar bantta hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışının hemen altında 40,7260'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.40 itibarıyla yatay seyirle 40,7320'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 47,6690'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 55,0940'tan satılıyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Logo Yazılım'dan bilanço değerlendirmesi

Logo Yazılım'dan bilanço değerlendirmesi

Cevdet Yılmaz: "Yıllıklandırılmış doğrudan yatırımlar 13 milyar doları aştı"

Cevdet Yılmaz: "Yıllıklandırılmış doğrudan yatırımlar 13 milyar doları aştı"

TAB Gıda'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar lira net kar

TAB Gıda'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar lira net kar

ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed’e faiz indirimi çağrısı

ABD Hazine Bakanı Bessent’ten Fed’e faiz indirimi çağrısı

Ayakkabı sektöründen yılın ilk 6 ayında yaklaşık 490 milyon dolarlık ihracat

Ayakkabı sektöründen yılın ilk 6 ayında yaklaşık 490 milyon dolarlık ihracat

Adana'nın ihracatını kimya sektörü sırtladı

Adana'nın ihracatını kimya sektörü sırtladı

Yorum Yaz