Döviz ve altın güne nasıl başladı? (13 Kasım 2025)

Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üstünde 42,2320'den tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 09.45 itibarıyla yatay seyirle 42,2370 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 49,0390, sterlin/TL ise yüzde 0,1 yükselişle 55,5360 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 99,6 seviyesinde seyrediyor.

Altında son durum

Altının gramı, güne yükselişe başlamasının ardından 5 bin 720 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 5 bin 697 liradan tamamladı. Yeni güne de yükselişle başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 720 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 693 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 622 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,3 artışla 4 bin 208 dolarda seyrediyor.

Altın fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılmasının ekonomik veri akışını yeniden başlatacağı ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle yükseliş serisini 5. gününe taşıdı.