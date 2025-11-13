"Sektör yatırım yapmak zorunda"

Türkiye’nin Hazır Beton ve İnşaat sektörü, 12 Kasım 2025’te İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açan BETON 2025 Fuarı ve Zirvesi ile yılın en büyük uluslararası buluşmasına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat sektörü, bu yıl yine BETON 2025 Hazır Beton Fuarı ve Zirvesi ile gündeme taşınıyor. Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) tarafından, TG Expo Uluslararası Fuarcılık A.Ş. organizasyonuyla düzenlenen etkinlik, 12–15 Kasım 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi 9, 10 ve 11 No’lu salonlarında kapılarını açtı.

BETON 2025 Hazır Beton Fuarı ve Zirvesi ile uluslararası iş bağlantılarında yeni bir döneme giriyor. Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) verilerine göre Avrupa’nın en büyük beton üreticisi konumundaki Türkiye, fuar aracılığıyla 54 ülkeden gelecek alım heyetlerini yerli üreticilerle bir araya getirecek.

Orta Doğu, Körfez, Kuzey Afrika, Balkanlar, Avrupa, Rusya, Azerbaycan ve BDT ülkelerinden oluşturulan satın alma delegasyonlarının, fuar süresince planlanan B2B görüşmelerde Türk firmalarıyla doğrudan ticaret bağlantısı kurması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl fuarda 54 ülkeden profesyonel ziyaretçi yer alırken, bu yıl ticaret hacminin iki katına çıkması hedefleniyor.

"Artan talep kalıcı"

Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, fuarın açılışı öncesinde yaptığı değerlendirmede sektörün yapısal dönüşüm içinde olduğunu vurguladı: “Türkiye 2009’dan bu yana Avrupa’nın en büyük hazır beton üreticisi. Üretim artıyor, talep artıyor fakat sürdürülebilirlik ve düşük karbon baskısı nedeniyle sektör yeni yatırımlar yapmak zorunda. Deprem bölgesinde ve büyük şehirlerde önümüzdeki 10 yıl boyunca yüksek beton talebi devam edecek.”

Işık, hazır betonun yapı maliyetindeki payının %8 seviyesinde olduğunu, buna karşılık üretim maliyetlerinin döviz, çimento ve enerji fiyatlarına son derece duyarlı olduğunu hatırlattı.

Zirvenin Gündemi: Düşük Karbonlu Üretim ve Avrupa Yeşil Mutabakatı





BETON 2025 Zirvesi, bu yıl özellikle düşük karbonlu beton, yeşil çimento, döngüsel ekonomi, geri dönüşümlü agrega kullanımı ve dijital izleme sistemleri gibi başlıklarda yapılacak oturumlarla dikkat çekiyor. Fuarla eş zamanlı olarak düzenlenen BETON 2025 Zirvesi, bu yıl “Sürdürülebilir, İnovasyon Üretim, Düşük Karbon ve Dijital Dönüşüm” temasıyla yapılıyor. Zirvede, sıfır karbon hedefleri, geri dönüştürülmüş beton kullanımı, enerji verimliliği, yeşil bina uygulamaları ve afete dirençli şehirler başlıklarında 10’un üzerinde oturum gerçekleştirilecek.

Zirveye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı temsilcileri Türkiye Deprem Vakfı, Türkiye İMSAD ve Avrupa Hazır Beton Birliği’nden (ERMCO) temsilciler katılıyor. Bu yıl ayrıca “Sıfır Karbon Yolunda Betonun Geleceği” paneliyle, Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın Türkiye’deki etkileri tartışılacak konular arasında yer alıyor.

Avrupa’nın uygulamaya aldığı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Türkiye’nin 2025’te devreye giren ulusal emisyon ticaret sistemi, hazır beton ve çimento sektörünü doğrudan etkiliyor. Zirvede, bu geçiş sürecinin sektör maliyetlerine ve ihracat potansiyeline etkileri ele alınacak.



