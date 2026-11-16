Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 50,3660 seviyesinde tamamladı. Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,3890 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 55,5430'dan, sterlin/TL sınırlı düşüşle 66,5880'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 103,4 seviyesinde bulunuyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına ilişkin belirsizlikler ve teknoloji sektöründeki gelişmeler varlık fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bugün gözler Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalara çevrilirken Warsh'un, Verimlilik ve İstihdam Görev Gücü Konferansı'nda yapacağı konuşmada yapay zeka, verimlilik artışı ve teknolojik dönüşümün istihdam ile ekonomik büyümeye etkilerini ele alması tahmin ediliyor.

Altında son durum

Gram altın haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6 bin 240 liradan işlem görüyor.

Gram altın, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 6 bin 280 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe satıcılı başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,70 azalışla 6 bin 240 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 360 liradan, Cumhuriyet altını 42 bin 335 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,70 azalışla 3 bin 850 dolarda seyrediyor.