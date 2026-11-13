Elif Özdemir Şankaya: “Akdeniz’in geleceği bugünkü kararlarımızla şekilleniyor”

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında gerçekleştirilen “COP31 Antalya Leadership Dialogue – The Mediterranean Stress Test” panelinde, Akdeniz destinasyonlarının iklim değişikliği karşısındaki geleceği tartışıldı.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde, SKD Türkiye ve Akfen Holding iş birliğiyle düzenlenen panelde artan sıcaklıklar, su stresi ve doğa üzerindeki baskının turizm, yatırım ve finansman kararlarına etkileri ele alındı.

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Elif Özdemir Şankaya, Akdeniz’de turizmin geleceğinin bölgenin doğal ve kültürel değerlerinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, bugün alınan kararların gelecek kuşakların nasıl bir Akdeniz’de yaşayacağını da belirleyeceğini vurguladı.

“Bulunduğumuz yere kattığımız değerle ölçmeliyiz”





Şankaya, turizmde başarının yalnızca hizmet kalitesiyle değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Akdeniz’de turizmin geleceğini, bu coğrafyanın doğasından, kültüründen ve insanından ayrı düşünemeyiz. Bugün aldığımız kararlar, gelecek kuşakların nasıl bir Akdeniz’de yaşayacağını ve nasıl bir turizm deneyimiyle karşılaşacağını da şekillendiriyor. Bu nedenle başarıyı, sunduğumuz hizmetin kalitesi kadar bulunduğumuz yere kattığımız değer ve koruyabildiğimiz zenginliklerle de değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum.”

Gloria olarak sorumluluklarını uzun vadeli bir bakışla ele aldıklarını belirten Şankaya, panelle iş dünyasının deneyimini bilimin yol göstericiliğiyle bir araya getirmeyi ve Akdeniz’in geleceğine ortak katkı sunmayı amaçladıklarını ifade etti.

İklim riski yatırım kararlarının merkezinde





Moderatörlüğünü Narter & Partners’tan Avukat Cenk Narter’ın üstlendiği panelde Şankaya’nın yanı sıra Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel ve Columbia Climate School Dekanı Prof. Dr. Alexis Abramson konuşmacı olarak yer aldı.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, sıcaklık, su ve doğa üzerindeki baskının altyapının ve yatırımların değerini doğrudan etkilediğini belirterek “İklim riskini doğru fiyatlamak ve dayanıklı altyapıyı yatırım kararlarının merkezine koymak artık bir zorunluluk” dedi.

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel de iklim dönüşümünün şirketlerin yatırım kararlarında, üretim süreçlerinde ve değer zincirlerinde karşılık bulması gerektiğini vurguladı. Günsel, COP31’den yeni ortaklıklar ve ölçülebilir ilerleme çıkması gerektiğini söyledi.

Sürdürülebilirlik uygulamaları yerinde incelendi

Panel, SKD Türkiye’nin sektörler arası deneyim paylaşımına odaklanan “GreenPoint: Yerinde Sürdürülebilirlik Günleri” buluşmasının bir parçası olarak düzenlendi. Program kapsamında Gloria Hotels & Resorts’un enerji ve su verimliliği, biyoçeşitliliğin korunması, akıllı oda sistemleri ve atık yönetimi alanlarındaki uygulamaları yerinde incelendi.

Katılımcılar, panelin ardından Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde, Akfen Holding iş birliği ve Loft Art’ın katkılarıyla hayata geçirilen ARTIK sergisini de ziyaret etti. Altı sanatçının eserlerini bir araya getiren sergi, kullanım ömrünü tamamlamış malzemelerin sanat yoluyla yeniden değerlendirilmesine odaklanıyor.