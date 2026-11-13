Fon kurulu toplantısı sona erdi: Tasfiyelerde 161 milyar liralık ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bugün yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ayni ve nakdi olarak ödeme yapıldığını duyurdu.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 10. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildiği, toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların katıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda, süreçle ilgili gelinen nokta, sağlanan gelişmeler ve atılacak adımların ele alındığı bildirildi.

TBMM'de kabul edilen 22 Ekim 2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere yönelik usul ve esaslara ilişkin 27 Ekim 2026 tarihli ve 76/1903 sayılı kararı doğrultusunda, olağanüstü tasfiyeye konu fonlardaki ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığı hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"13 Kasım 2026'da yapılan ödemelerle birlikte, olağan ve olağanüstü tasfiye süreçlerinde toplam 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar lira ayni ve nakdi olarak ödeme yapılmıştır. Bu yatırımcılardan, 333 bin 493 tekil yatırımcı, ara ödeme olarak net yatırım tutarının tamamını almıştır. Başta Adalet Bakanlığı, TMSF ve MASAK olmak üzere ilgili kurumların yaptığı denetimler neticesinde piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler hakkında hukuki süreçler sürdürülmektedir.

Yapılan denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilenler ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. Ara ödemeler, en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Önümüzdeki dönemde, tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir."