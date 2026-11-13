UNDP Başkanı De Croo’dan iş dünyasına çağrı: “Yatırım için beklemeyin”

UNDP Başkanı Alexander De Croo, COP31’de iklim hedeflerinin uygulamaya dönüşmesi için özel sektör yatırımlarının hızlanması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanı Alexander De Croo, Antalya’da düzenlenen COP31’de iklim gündeminin merkezine uygulama ve yatırım çağrısını koydu. De Croo, COP31’in başarısının, mevcut teknoloji ve finansmanın iklim eylemine ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılıp ulaştırılamadığına göre değerlendirileceğini söyledi.

Özlem Aydın Ayvacı / Antalya / [email protected]

De Croo, Türkiye’nin COP31 başkanlığında müzakereden uygulamaya geçişe verdiği öneme dikkat çekerek “Burada mesele, hedefler belirlemek değil. Mesele, müzakereden uygulamaya geçmek” dedi.

Türkiye ile UNDP’den ortak mekanizma

Türkiye ile UNDP arasındaki uzun süreli iş birliğinin COP31’de BRIDGE adlı araçla somut bir adım kazandığını belirten De Croo, mekanizmanın iklim planları ile iklim eylemleri arasında köprü kurmayı amaçladığını söyledi.

Bir planın tek başına değişim yaratmayacağını vurgulayan De Croo, finansmanın devreye alınması, projelerin ilerlemesi ve sonuçların ölçülmesi gerektiğini ifade etti. De Croo, “Türkiye ve UNDP olarak, ülkelerin bu iklim planlarını eyleme dönüştürmelerine yardımcı olmak için ortak bir destek mekanizması oluşturduk” diye konuştu.

“Özel sektör yatırımına ihtiyaç var”

İklim yatırımlarının doğru yapıldığında istihdam yaratabileceğini ve ekonomileri şoklara karşı daha dayanıklı hale getirebileceğini belirten De Croo, ülkelerin yatırım yapılabilirliğini göstermesinin yeni yatırımların da önünü açabileceğini söyledi.

İş ortaklarının projelere erken aşamada dahil olması gerektiğine işaret eden De Croo, UNDP’nin doğru projelerin belirlenmesi ve risklerin azaltılması konusunda özel sektörle çalışabileceğini belirtti. De Croo, iş dünyasına şu çağrıyı yaptı:

“Lütfen beklemeyin. Dünyanın şu anda özel sektör yatırımına ihtiyacı var. Güçlü bir özel sektör olmadan refaha kavuşmuş hiçbir ülke yoktur. İklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve uyum konusunda özel sektörün de dahil olduğu herkesin bu sürece katılması gerekiyor.”

De Croo, UNDP’nin çalışmalarının yaklaşık üçte birinin iklim alanında olduğunu, faaliyetlerinin politika reformlarından güneş enerjisi santrallerinin inşasına kadar uzandığını da sözlerine ekledi.