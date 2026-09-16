TEMSA 26 bininci otobüsünün banttan inişini kutladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği ve ürettiği araçları dünyanın farklı coğrafyalarıyla buluşturan TEMSA, üretim serüveninde yeni bir aşamaya ulaştı.

Şirketin 2025'te Busworld Europe'da dünya lansmanını gerçekleştirdiği Avenue Neo, üretim hattından çıkan 26 bininci otobüs oldu. TEMSA çalışanlarının katılımıyla "26 Bin Otobüste Hepimizin İmzası Var" mottosuyla düzenlenen kutlama etkinliğinde, banttan inen araç, çalışanlar tarafından imzalandı.

Avenue Neo'nun batarya paketleme, yazılım ve geliştirme süreçlerinin tamamı TEMSA mühendisleri tarafından gerçekleştiriliyor. 75 yolcu kapasiteli otobüs, yüksek batarya seçeneğiyle 600 kilometreye varan menzil sunarken, 300 kilovat DC bağlantıyla yüzde 100 şarja 75 dakikada ulaşabiliyor.

Şehir içi ulaşımın yanı sıra büyükşehir kapsamındaki uzak ilçelere kadar çözüm sunacak şekilde geliştirilen 9 metrelik Avenue Neo, 10,5 metrelik bir otobüsün sağladığı özellikleri daha kompakt bir platformda bir araya getiriyor.

Söz konusu model, 2016'dan bu yana İsveç ve Litvanya'nın sert kışlarından İspanya ve Türkiye'nin sıcak yazlarına kadar farklı coğrafyalarda yol alan MD9 Electricity'nin mimarisi üzerine inşa edildi. MD9 Electricity'nin 5 milyon kilometreyi aşan yol tecrübesi, yeni nesil teknolojilerle Avenue Neo'ya aktarıldı.

- "TEMSA araçları 10 milyar kilometrenin üzerinde yol yaptı"





Açıklamada görüşlerine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Evren Güzel, TEMSA araçlarının bugüne kadar dünyada 10 milyar kilometrenin üzerinde yol yaptığını belirtti.

Halihazırda dünyanın farklı coğrafyalarında araçlarının yollarda olmasının sebebinin uzun yıllara dayanan yetkinlikleri olduğunu aktaran Güzel, "26 bin otobüs, üretim kültürümüzün, mühendislik birikimimizin ve kaliteden ödün vermeyen çalışma anlayışımızın bir sonucu. Müşterilerimizi dinlemek, değişen ihtiyaçlara hızla cevap vermek, daha verimli üretmek ve kalite standartlarımızı sürekli geliştirmek, bu anlayışımızın en önemli unsurları." ifadelerini kullandı.

Güzel, 26 bininci otobüslerinin Avenue Neo olmasının anlamlı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrikli Avenue Neo, yılların saha ve üretim birikimini ileri mühendislikle buluştururken, yeni nesil elektrifikasyon teknolojilerini TEMSA kimliğimizden ilham alan ve geleceğe yön veren vizyoner yeni tasarım dilimizle bütünleştiriyor. Banttan inen bu araç, aynı zamanda TEMSA'nın tercih edilen mobilite markası olma vizyonunu da ortaya koyuyor. Maraton ile başlayan hikayemizden bugün Avenue Neo'ya uzanan ürün portföyümüz, TEMSA'nın yıllar içinde oluşturduğu güveni ve yenilikçi ürünler geliştirme iddiasını bir arada temsil ediyor. 26 bin otobüste hepimizin imzası var. Bu mühendislik ve üretim gücümüzle gurur duyuyoruz."