Yerli oyun ekosistemi GIST 2026’da küresel aktörlerle buluşuyor

Türkiye Oyun Kümelenmesi 18-20 Eylül’de İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Gaming İstanbul 2026’da yerli oyun stüdyoları ve girişimleriyle uluslararası yatırımcılar, yayıncılar ve sektör profesyonelleriyle buluşacak.

Türkiye’nin oyun endüstrisindeki yaratıcı ve teknolojik potansiyelini küresel ölçekte sürdürülebilir bir başarıya dönüştürmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Türkiye Oyun Kümelenmesi (T.O.K.), bölgenin en büyük dijital eğlence ve oyun buluşması Gaming İstanbul (GIST) 2026’da yerini alıyor. 18-20 Eylül tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek etkinlikte T.O.K.; bünyesindeki oyun stüdyoları, bağımsız geliştiriciler, yenilikçi girişimler ve sektörel paydaşlarla birlikte Türkiye’nin oyun ekosistemini uluslararası arenaya taşıyacak.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Kümelenme Destek Programı kapsamında, Entertech İstanbul Teknokent yürütücülüğünde faaliyet gösteren Türkiye Oyun Kümelenmesi, GIST 2026 boyunca yerli oyun sektörünün farklı bileşenlerini bir araya getirerek yeni iş birliklerinin, yatırım fırsatlarının ve uluslararası bağlantıların geliştirilmesine katkı sunacak.

Yerli oyun ekosistemi, küresel aktörlerle buluşacak!

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği geniş katılımlı paydaş buluşmasıyla sektörün ortak aklını ve birlikte büyüme iradesini ortaya koyan Türkiye Oyun Kümelenmesi, bu kez ekosistemin gücünü uluslararası oyun sektörünün önemli aktörleriyle buluşturacak.

T.O.K. bünyesinde faaliyet gösteren stüdyolar, bağımsız geliştiriciler ve yenilikçi girişimler; GIST 2026 kapsamında uluslararası yatırımcılar, küresel yayıncılar ve sektörün önde gelen temsilcileriyle bir araya gelecek. Bu buluşmalarla birlikte Türkiye’de geliştirilen oyunların uluslararası pazarlara erişiminin güçlendirilmesi, yeni iş birliklerinin kurulması ve yerli fikri mülkiyetlerin (IP) küresel ölçekte değerlendirilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Entertech İstanbul Teknokent Genel Müdürü ve Türkiye Oyun Kümelenmesi Koordinatörü Doç. Dr. Muhammed Kasapoğlu, GIST 2026 katılımının Türkiye oyun ekosistemi açısından stratejik önem taşıdığını belirterek şunları söyledi:

“Oyun sektörü anlık hamlelerle değil; ortak akıl, güçlü altyapı ve sürdürülebilir iş birlikleriyle büyür. T.O.K. olarak temel amacımız, ilişkileri tesadüflere bırakmadan stüdyolarımızın fikri mülkiyet birikimini, yenilikçi teknolojilerini ve kültür ihracatı potansiyelini kurumsal bir çatı altında dünyaya sunmak. GIST 2026; hak sahipliği altyapısını güçlendirmiş yerli yapımlarımızın global sahnede görünürlük kazanması, uluslararası ağlarla buluşması ve Türkiye’deki oyun ekosisteminin gücünü ortaya koyması açısından önemli bir fırsat.”

Türkiye’de geliştirilen özgün hikâyelerin, karakterlerin ve oyun evrenlerinin kalıcı global markalara dönüşmesi için ekosistem yaklaşımının önemine dikkat çeken Doç. Dr. Muhammed Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de doğan özgün hikâyeleri ve evrenleri kalıcı global markalara dönüştürme kararlılığındayız. Bunun yolu ise yalnızca iyi oyunlar geliştirmekten değil, doğru bağlantıları kurmaktan, fikri mülkiyetleri korumaktan ve küresel pazarlara birlikte açılmaktan geçiyor. Birlikte gelişiyor, dünyaya oynuyoruz. Bu büyük dönüşümün ve sinerjinin bir parçası olmak isteyen tüm oyun geliştiricilerini, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini GIST 2026’daki alanımıza bekliyoruz.”

Türkiye Oyun Kümelenmesi, 18-20 Eylül 2026 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Gaming İstanbul etkinliği boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.