Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 50,4160 seviyesinde tamamladı.

Dolar/TL saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 50,4430 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 55,4260'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 azalışla 66,5820'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 artışla 103,6 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 126 liradan işlem görüyor.

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 düşüşle 6 bin 236 liradan tamamladı. Yeni güne de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 azalışla 6 bin 126 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 230 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 780 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 1,8 azalışla 3 bin 776 dolarda seyrediyor.