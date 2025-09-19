Döviz ve altın güne nasıl başladı? (19 Eylül 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,3920 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 41,2920'den tamamladı.
Dolar/TL bugün saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,3920 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 48,7710'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,2 düşüşle 55,9750'den satılıyor.
Altında son durum
Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 861 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,4 azalışla 4 bin 838 liradan tamamladı. Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,5 artışla 4 bin 861 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 142 liradan, cumhuriyet altını 32 bin 819 liradan satılıyor.
Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 3 bin 652 dolardan işlem görüyor.