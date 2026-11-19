Dün 11.477,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 36,49 puan ve yüzde 0,32 artışla 11.513,90 puana çıkarak başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 39,89 puan ve yüzde 0,35 azalışla 11.437,53 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 11.412,99, en yüksek 11.573,80 puanı gördü. Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,29, teknoloji endeksi yüzde 1,11 değer kaybederken, mali endeks yüzde 0,14 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükselirken 47'si düştü, 3'ü yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Koç Holding, Astor Enerji ile Tüpraş oldu.

- Altının ons fiyatı 3 bin 726 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,08, bileşik getirisi yüzde 39,34 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0993, sterlin/dolar paritesi 1,3147 ve dolar/yen paritesi 159,89 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 50,4680 liradan, avro 55,6170 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yatay seyirle 3 bin 726 dolardan, ocak vadeli Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 artışla 92,62 dolardan işlem görüyor.



