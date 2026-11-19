Sunar Yatırım bünyesinde faaliyet gösteren Sunar NP, mısır nişastasını ileri teknolojiyle biyoplastik ham maddelerine dönüştürerek geleneksel petrol bazlı plastiklere alternatif çözümler geliştiriyor. Türkiye’de biyoplastik üretiminde ham madde entegrasyonuna sahip tek firma olan şirket, COP31’e Ayni Hizmet Sağlayıcısı olarak destek veriyor. Mısır nişastasından geliştirilen ham maddelerle üretilen atık ve gıda taşıma poşetlerinin konferansta kullanılması, Türkiye’nin tarımsal kaynaklardan geliştirdiği teknolojilerin uluslararası ölçekte uygulama alanı bulmasına örnek oluşturuyor.

“Türkiye’nin biyoplastik alanında üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer almasını hedefliyoruz”

İklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel etkileri azaltmaya yönelik adımlarla değil, üretim ve tüketim alışkanlıklarının dönüşümüyle mümkün olduğunu belirten Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu, şunları söyledi:

“Bu dönüşümde sanayinin sorumluluğu, mevcut üretim modellerine alternatif geliştirmek ve bu alternatifleri endüstriyel ölçekte uygulanabilir hale getirmek. Biz Sunar olarak yarım asrı aşan üretim birikimimizi Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarıyla geleceğe taşıyoruz. Biyoplastik alanındaki çalışmalarımızı da bu yaklaşımın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu alanda yalnızca bir tüketici pazarı değil, teknoloji geliştiren, üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer almasını hedefliyoruz.”

Plastiğin geleceği yeniden şekilleniyor: Tek kullanımlık ürünlere yerli alternatif

Türkiye’nin ilk TÜV sertifikalı nişasta bazlı biyopolimer üreticisi Sunar NP, mısır nişastasından geliştirdiği ham maddelerle geleneksel petrol bazlı plastiklere alternatif sunuyor. Şirketin biyoplastik çözümleri; alışveriş ve atık poşetlerinden gıda ambalajlarına, tek kullanımlık çatal, kaşık ve pipetlerden tarımsal örtü filmlerine kadar pek çok ürünün üretiminde kullanılabiliyor. Sunar NP, geliştirdiği ham maddelerin mevcut plastik işleme hatlarında yeni makine yatırımı gerektirmeden kullanılabilmesini de hedefliyor.

Uluslararası sertifikalarla belgelenen biyobozunurluk ve kompostlanabilirlik performansı

Sunar NP’nin biyobozunur ürünleri, biyolojik parçalanma ve kompostlanabilirlik özelliklerinin yanı sıra kompostun kalitesi ve çevresel etkileri açısından da uluslararası standartlara göre test ediliyor. TÜV Austria OK Compost Industrial ve OK Compost Home sertifikalarına sahip ürünler; biyolojik olarak parçalanma, kompostlama sürecinde dağılma, ağır metal içeriği ve kompostun bitkiler üzerindeki etkileri gibi kriterler bakımından değerlendiriliyor. EN 13432 başta olmak üzere ilgili uluslararası standartlarla uyumlu bu testler, ürünlerin belirlenen kompostlama koşullarında biyobozunur ve kompostlanabilir olduğunu belgeliyor.

Mısır nişastasından biyoplastiğe uzanan 6 yıllık Ar-Ge yolculuğu

Sunar NP'nin biyoplastik alanındaki çalışmaları, 2014 yılında başlatılan Ar-Ge faaliyetlerine dayanıyor. TÜBİTAK destekli projelerle geliştirilen teknoloji, 2020 yılında Adana'daki üretim hattının devreye alınmasıyla endüstriyel üretime taşındı. Ar-Ge yatırımlarını ürün geliştirme ve yeni uygulama alanlarıyla destekleyen şirket, biyoplastik ham maddelerinin kullanım alanlarını genişletmeyi sürdürüyor. Avrupa başta olmak üzere uluslararası pazarlarda büyümeyi hedefleyen Sunar NP, Türkiye'nin biyoplastik üretim ve ihracat kapasitesinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.