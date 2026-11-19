Şirketten yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 5 ve 6 Kasım'da imzaladığı kararnamelerle ülkedeki 7 şirketin yönetim kontrolünün kaybedildiği belirtildi.

Bu nedenle söz konusu şirketlerin mali tablolardan çıkarılacağı ifade edilerek, 2026 yılı için yaklaşık 1,4 trilyon yen (8,6 milyar dolar) zarar kaydedilmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'daki şirketlerin mali tablolardan çıkarılmasının söz konusu varlıkların satıldığı veya Rusya pazarından çıkıldığı anlamına gelmediğine işaret edildi.

JT, 2026 yılına ilişkin 662 milyar yenlik net kar tahminini de 724 milyar yenlik net zarar olarak güncelledi.

Putin, 5 ve 6 Kasım'da imzaladığı kararnamelerle Japan Tobacco International'ın Rusya'daki 7 şirketini "Promışlennıye Aktivı" adlı Rus şirketinin geçici yönetimine devretmişti.

Rusya'da Winston, Camel, LD ve Sobranie gibi markalarla faaliyet gösteren şirketin ülkede yaklaşık 4 bin çalışanı bulunuyor.