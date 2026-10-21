Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Ekim 2026)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,6023 seviyesinde bulunuyor.

21.10.2026 09:39:540
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Döviz ve altın güne nasıl başladı? (21 Ekim 2026)

Dün 49,61'e kadar yükselen dolar/TL günü yatay seyirle 49,5664'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 yükselişle 49,6023 seviyesine çıktı. Aynı dakikalar itibarıyla avro/TL yatay seyirle 55,6990'dan, sterlin/TL de yatay seyirle 66,3750'dan işlem görüyor.

Dolar endeksi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 101,8 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Gram altın, güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 565 liradan işlem görüyor.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın günü önceki kapanışa göre yüzde 0,32 azalışla 6 bin 573 liradan tamamladı.

Yeni güne de satıcılı başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 6 bin 565 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 786 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 941 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 116 dolardan işlem görüyor.

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