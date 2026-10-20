Türk vişne mermeri Çin pazarında yoğun talep görüyor

Alacakaya'da çıkarılan ve kendine özgü rengiyle dikkati çeken vişne mermeri dünya doğal taş pazarında önemli bir marka haline gelirken, bölgede üretilen mermer Türkiye'den birçok ülkeye ihraç ediliyor.

Konuya ilişkin, AA muhabirine değerlendirmede bulunan Alacakaya Mermer ve Maden İşletmesi AŞ İhracat Müdürü Salih Tufan, Türkiye'nin vişne mermeri ihracatının bu yıl da artarak devam ettiğini belirtti.

Bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin vişne mermeri ihracatında oldukça başarılı bir performans sergilediklerini ifade eden Tufan, "Geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatımızı yaklaşık yüzde 30 artırarak önemli bir başarıya imza attık. 2026 yılının ilk yarısında vişne mermerimize yönelik ilginin oldukça yüksek olduğunu ve uluslararası pazarlarda ürünümüze olan talebin güçlendiğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Tufan, vişne mermerinin ihracat fiyatının ürünün renk ve desen özellikleri, kalite sınıfı, ebatları, sipariş hacmi ve teslimat koşulları gibi unsurlara bağlı olarak değişebildiğine dikkati çekerek, "Yıllık üretim kapasitemiz fabrikada 200 bin metrekare blok olarak 15-20 bin ton civarı seviyesinde." dedi.

Bu yıl Çin'e vişne mermeri ihracatında artış yaşandığına işaret eden Tufan, "Çin, vişne mermerimiz için en önemli pazarlardan biri. Bu ülkeye ağırlıklı olarak blok ve moloz mermer ihracatı gerçekleştiriyoruz. 2026 yılının ocak-haziran döneminde Çin'e ihracatımızı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 artırdık. Vişne mermerimiz, kendine özgü rengi, lüks görünümü ve doğal yapısıyla bu yılın en çok ilgi gören taşımız. Bu ilgi, vişne mermerinin uluslararası pazardaki gücünü bir kez daha ortaya koyuyor." şeklinde konuştu.

Tufan, Çin'e yapılan ihracata ilişkin, şunları söyledi:

"Çin'den gelen talebin artmasının en önemli nedeni vişne mermerimizin eşsiz rengi, çarpıcı damar yapısı ve lüks projelere kattığı ayrıcalıklı görünüm. Vişne mermeri, doğanın adeta bir sanat eseri gibi işlediği, karakteriyle diğer doğal taşlardan ayrılan çok özel bir ürün. Kullanıldığı mekana güçlü bir kimlik ve prestij kazandırıyor. Özellikle üst segment mimari projelerde ve lüks tasarımlarda bu özgünlük büyük önem taşıyor.

Biz vişne mermerinde dünyanın en büyük üreticisi olarak bu özel doğal taşı uluslararası pazarlara sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu taş yalnızca bir yapı malzemesi değil, Türkiye'nin doğal zenginliğini, üretim gücünü ve mermer sektöründeki uzmanlığını dünyaya taşıyan bir değer. Çin pazarındaki artan ilgi de vişne mermerinin uluslararası ölçekte ne kadar güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor."

Tufan, Çinli alıcıların vişne mermerini ağırlıklı olarak blok halinde tercih ettiğini ifade ederek, moloz satışını ise yalnızca seçili müşterilere gerçekleştirdiklerini söyledi.

- "Vişne mermerimize yönelik güçlü talep uluslararası pazardaki konumumuzu pekiştiriyor"

Tufan, Çin pazarında her zaman büyük ölçekli siparişler aldıklarına işaret ederek, "Vişne mermerimize yönelik güçlü ve istikrarlı talep uluslararası pazardaki konumumuzu pekiştiriyor. Bu yıl teslimat süreçlerimizde de iyileşme sağladık. Üretim ve sevkiyat organizasyonumuzu daha verimli hale getirerek müşterilerimize daha hızlı ve güvenilir hizmet sunuyoruz. Çin pazarındaki talebin yılın ikinci yarısında da devam edeceğine inanıyoruz. Yıllardır gördüğü ilgi, bu taşın geçici bir trend olmadığını ortaya koyuyor." diye konuştu.

Bu yılın ilk yarısında Çin dışında vişne mermerine en fazla talep gösteren diğer ülkelere değinen Tufan, Dubai, ABD, Hindistan, Rusya ve Suudi Arabistan'dan vişne mermerine yoğun ilginin her zamanki gibi devam ettiğini dile getirdi.

Tufan, Avrupa pazarında da benzer bir yaklaşım gördüklerini anlatarak, "Vişne mermerinin en büyük avantajı modası geçecek bir tasarım unsuru olmaktan ziyade zamansız bir doğal güzelliğe sahip olması. Biz de bu eşsiz değeri dünya pazarlarına taşıyarak Türkiye'nin doğal taş zenginliğini uluslararası alanda temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vişne mermerinde üretim ve ihracat faaliyetleriyle hem Türkiye'ye döviz kazandırdıklarını hem de bölgedeki istihdamı artırdıklarını aktaran Tufan, gelecek dönem hedeflerinin oldukça iddialı olduğunu, şu anda çok büyük ölçekli projeler için görüşmeler sürdürdüklerini ve bunların olumlu sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.