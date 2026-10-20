İşe gelmeden kaybolan çalışanlar gündemde

İş dünyasında yeni bir eğilim olarak öne çıkan ‘ghosting’, çalışanların herhangi bir açıklama yapmadan işe gelmeyi bırakması ve işverenleri yanıtsız bırakması anlamına geliyor. Özellikle Z Kuşağı çalışanları arasında gündeme gelen bu davranış, işe alım süreçlerinden çalışan-işveren ilişkilerine kadar pek çok konuyu yeniden tartışmaya açıyor.

İlişkilerde bir kişinin herhangi bir açıklama yapmadan iletişimi kesmesi ve ortadan kaybolması anlamına gelen ‘ghosting’, artık iş hayatında da karşılaşılan davranışlardan biri olarak dikkat çekiyor. İşe başladıktan birkaç gün sonra haber vermeden işe gelmemek, telefonlara cevap vermemek, mesajları yanıtsız bırakmak veya resmi iş tekliflerine geri dönüş yapmamak, iş dünyasındaki ‘ghosting’ örnekleri arasında yer alıyor.

Nilüfer Gözütok Ünal /[email protected]

Özellikle Z kuşağı çalışanları üzerinden tartışılan bu eğilim, şirketlerin işe alım ve çalışan bağlılığı süreçlerinde yeni sorunları beraberinde getiriyor. İşverenler açısından zaman ve kaynak kaybına neden olabilen bu davranış, adaylarla kurulan iletişimin sürdürülebilirliğini de gündeme taşıyor.

Gelişim ve Kariyer Danışmanı Dr. Özlen Çetin Ege, farklı nesillerin iş kavramına ve çalışma yaşamına yaklaşımlarının değişebildiğine dikkat çekerek, ‘ghosting’ davranışının iş dünyasına taşındığını belirtiyor.

100 Kişiden 29’u Birkaç Gün Sonra Ortadan Kayboluyor

Dr. Özlen Çetin Ege, yapılan bazı araştırmaların Z kuşağından işe başlayan her 100 kişiden 29’u birkaç gün çalıştıktan sonra iş yerine haber vermeden gelmeyi bıraktığını ortaya koyduğunu söylüyor. İşe alım süreçlerinde de benzer bir tabloyla karşılaşıldığını belirten Ege, “Bir ankete göre işe alımcıların yüzde 54’ü, resmi iş teklifi sundukları Z kuşağı adaylarından yanıt alamadığını ifade ediyor” diyor.

Bu durum, şirketlerin aday deneyimini ve işe alım süreçlerini yeniden değerlendirmesini gerektirirken, işverenler ile çalışanlar arasındaki iletişimin önemini de ortaya koyuyor.

Ege, konunun yalnızca işe gelmemekle sınırlı olmadığını, telefonların açılmaması ve mesajların yanıtsız bırakılması gibi davranışların da bu kapsamda değerlendirildiğini belirtiyor.

Çalışanların memnun olmadıkları bir işten ayrılma hakkına sahip olduğunu ancak bu sürecin profesyonel bir iletişimle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Ege, iş yerinde yaşanan sorunların öncelikle yöneticiyle paylaşılabileceğini belirterek, çözüm bulunamaması durumunda ise usulüne uygun biçimde istifa edilebileceğine dikkat çekiyor.

Ege, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullanıyor:

“İşinizde sevmediğiniz bir durum ya da faaliyet olabilir. Bunu müdürünüz ya da patronunuzla direkt görüşüp ortadan kaldırabilirsiniz. Görüşmeler neticesinde sorun ortadan kalkmıyorsa güzel bir istifa dilekçesiyle görevinizden ayrılabilirsiniz. Ama hiç kimseye, hiçbir haber vermeden gitmek kabul edilebilir bir şey değil.”

Ege’ye göre işten ayrılma biçimi, kişinin profesyonel tutumunu ve iş ilişkilerine yaklaşımını da yansıtıyor. İş dünyasının sanıldığından daha küçük olduğuna dikkat çeken Ege, bir iş yerinde kurulan ilişkilerin ilerleyen yıllarda farklı şirketler ve profesyonel bağlantılar üzerinden yeniden karşıya çıkabileceğini belirtiyor.

Ghosting, Kariyeri ve Referansları Olumsuz Etkileyebilir

İş hayatında kurulan ilişkilerin uzun vadeli sonuçları olabileceğini hatırlatan Ege, haber vermeden işten ayrılmanın gelecekteki kariyer fırsatlarını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Çalışanın bugün iletişimi kestiği şirketin, ileride çalışmak istediği başka bir kurumla iş ortaklığı veya paydaşlık ilişkisi içinde olabileceğini ifade eden Ege, olumsuz referansların kariyer sürecinde karşılaşılan engellerden biri haline gelebileceğini dile getiriyor.

Öte yandan Ege, işten haber vermeden ayrılmanın hukuki sonuçlarının da olabileceğine işaret ediyor. Çalışanların işten ayrılma süreçlerinde ilgili mevzuatı ve yükümlülüklerini dikkate almaları gerektiği önem kazanıyor. Hukuki sonuçlar ise çalışanın statüsüne, sözleşmesine ve olayın koşullarına göre değişebiliyor.