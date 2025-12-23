Döviz ve altın güne nasıl başladı? (23 Aralık 2025)

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışının yüzde 2,3 üzerinde 6 bin 107 liradan tamamladı. Güne artışla başlayan gram altın, saat 10.00 itibarıyla yüzde 1 yükselişle 6 bin 167 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 132 liradan, cumhuriyet altını ise 40 bin 362 liradan satılıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edebileceği beklentileri ile ABD-Venezuela geriliminin daha da artabileceği endişeleri kıymetli metal fiyatlarını destekliyor. Altının ons fiyatı bugün 4 bin 498 dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, altına alternatif yatırım aracı olarak kabul edilen gümüşün ons fiyatı da 70 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Buna ek olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin son gelişmelerde taraflardan gelen ateşkesi reddeden açıklamalar, dünya genelinde jeopolitik tansiyonun süreceğine ilişkin korkuları körükleyerek, güvenli liman varlıklara olan talebi besledi. Analistler, altın fiyatlarında görülen yükseliş eğiliminde merkez bankalarının alımlarına devam etmesinin de etkili olabileceğini kaydetti.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 42,8280 seviyesinden işlem görüyor. Dün dar bir bantta hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üstünde 42,8145 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 42,8280 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 artışla 50,5730, sterlin/TL yüzde 0,4 yükselişle 57,9070 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi, yüzde 0,2 azalışla 98,2 seviyesinde seyrediyor.

Yapay zeka ile teknoloji şirketlerine ilişkin devam eden iyimser havanın etkisi ve hisse senedi piyasalarında yıl sonu rallisinin olabileceğine dair beklentilerle borsalarda yükselişler öne çıkarken, dolara talebin azaldığı görülüyor.