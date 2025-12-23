Alphabet veri ve enerji şirketini satın alıyor

Google'ın çatı kuruluşu Alphabet, veri merkezi ve enerji altyapısı çözümleri sunan Intersect'i 4,75 milyar dolar nakit ve borçların üstlenilmesi karşılığında satın alacağını duyurdu.

23.12.2025 10:23:240
Paylaş Tweet Paylaş
Alphabet veri ve enerji şirketini satın alıyor

Alphabet'ten yapılan açıklamada, söz konusu satın almaya dair bilgi verildi. Google'ın Intersect'te azınlık hissesi sahibi olduğuna işaret edilen açıklamada, şirketi 4,75 milyar dolar nakit bedel ve borçların üstlenilmesi karşılığında satın almak üzere anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada satın almanın, daha fazla veri merkezi ve üretim kapasitesinin daha hızlı devreye alınmasını sağlayacağı, enerji geliştirme ve inovasyonu da hızlandıracağı vurgulandı.

Satın alma işlemi kapsamında, Intersect'in dünya standartlarındaki ekibi ile enerji ve veri merkezi projelerinin de yer aldığı kaydedilen açıklamada, Intersect'in ayrıca enerji arzını artırmak ve çeşitlendirmek için yeni teknolojileri araştıracağı ve Google'ın ABD'deki veri merkezi yatırımlarını, Cloud müşterileri ve kullanıcıların talebini karşılamak üzere destekleyeceği ifade edildi.

Açıklamada, Intersect'in faaliyetlerinin "Intersect" markası altında Alphabet ve Google'dan ayrı şekilde devam edeceği, şirketin Google'ın teknik altyapı ekibiyle yakın işbirliği içinde çalışmayı sürdüreceği bildirildi.

Intersect'in Texas'taki mevcut işletme varlıkları ile California'daki işletme ve geliştirme aşamasındaki varlıklarının, satın alma kapsamına dahil olmadığı belirtilen açıklamada, bu varlıkların mevcut yatırımcıların desteğiyle bağımsız bir şirket olarak faaliyet göstermeye devam edeceği aktarıldı.

Açıklamada, satın almanın olağan kapanış koşullarına tabi olarak 2026'nın ilk yarısında tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

ABD ekonomisi beklentilerin üzerinde büyüdü

Çok Sesli Yeni Dönem!

Çok Sesli Yeni Dönem!

Kasım'da kartlı ödemelerde tutar yarı yarıya arttı

Kasım'da kartlı ödemelerde tutar yarı yarıya arttı

MCK Şirketler Grubu, Alizadeh Foundation ve Tesa Grup İran’dan gübre ithalatına başlıyor

MCK Şirketler Grubu, Alizadeh Foundation ve Tesa Grup İran’dan gübre ithalatına başlıyor

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (23 Aralık 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (23 Aralık 2025)

E-ticaret hacminin bu yıl 100 milyar doları aşması bekleniyor

E-ticaret hacminin bu yıl 100 milyar doları aşması bekleniyor

Yorum Yaz