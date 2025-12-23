Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., bugün sermaye artırımı yapan bir hisse için fiyat düzeltmesi gerçekleştirildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Aralık)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

DCT Trading Dış Ticaret A.Ş. (DCTTR)

  1. % 200 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
  2. Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 8,64 TL
  3. (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

