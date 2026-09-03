Döviz ve altın güne nasıl başladı? (3 Eylül 2026)

Dün ons altındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 6 bin 811 liradan tamamlamıştı.

Güne alıcılı başlayan gram altın saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artarak 6 bin 875 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 261 liradan, cumhuriyet altını 44 bin 836 liradan satılıyor.

ABD'de beklentilerin altında kalan ADP özel sektör istihdamının iş gücü piyasasında ivme kaybına işaret etmesiyle tahvil piyasasındaki satış baskısının bir miktar sakinleşmesi varlık fiyatlamalarında öne çıkıyor.

Dövizde son durum

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 48,3150 seviyesinde bulunuyor.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 48,2830'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 48,3150 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 artışla 56,2520'den, sterlin/TL yüzde 0,3 yükselişle 65,3980'den işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,4 seviyesinde bulunuyor.