Eylül ayı ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandı. Eylül ayı için 12 aylık enflasyon ortalamasının baz alındığı kira tavan zam oranı yüzde 31.79 oldu.

3.09.2026 10:14:160
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Eylül ayı ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı belli oldu

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira zam oranı belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 oldu.

Kira zam oranı ne kadar oldu?

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 31,79 olarak hesaplandı. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 31,90 olmuştu.

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