Döviz ve altın güne nasıl başladı? 6 Ağustos 2026)

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 47,5770'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yatay seyirle 47,5950 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda avro/TL önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 55,0740'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 64,2060'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 99,7 seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında önemli ağırlığı bulunan iş gücü piyasasına ilişkin veriler varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor.

Altında son durum

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 515 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,25 artışla 6 bin 496 liradan tamamlamıştı.

Yeni güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 6 bin 515 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 631 liradan, cumhuriyet altını 42 bin 326 liradan satılıyor.