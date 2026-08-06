Kocaer Çelik ikinci çeyrek ve ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Zorlu piyasa koşullarına rağmen, yılın ilk yarısında 1,8 milyar TL FAVÖK elde edildi. Geçtiğimiz yıl haziran ayından bu yana ABD’de artan vergiler nedeniyle kesintiye uğrayan satışlar yılın ikinci çeyreğinde yeniden başlarken, üretim, satış ve pazarlama faaliyetlerini sürdürmek üzere Amerika Birleşik Devletleri’nde yeni bir şirket kurulmasına karar verildi.

Küresel ticarette korumacılık önlemlerinin arttığı, jeopolitik risklerin yükseldiği ve savaş kaynaklı maliyet baskılarının belirginleştiği dönemde elde edilen bu sonuçlar, şirketin değişen piyasa şartlarına hızla uyum sağlayabildiğini net bir şekilde gösterdi.

Kârlılık Belirgin Şekilde Güçlendi

Kocaer Çelik, ikinci çeyrekteki güçlü performansıyla yılın ilk yarısında 11,6 milyar TL net satış geliri elde ederken, aynı dönemde düzeltilmiş FAVÖK 1,8 milyar TL ve net dönem kârı 610 milyon TL olarak gerçekleşti.

İkinci çeyrekteki toplam satış hacmi yıllık yüzde 4,4 artarken net satışlar 6,2 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde 1 milyar TL düzeltilmiş FAVÖK ve 483 milyon TL net dönem kârı elde etti. Katma değerli ürünlerin payının rekor seviye olan yüzde 51’e yükselmesinin de desteğiyle düzeltilmiş FAVÖK marjı ikinci çeyrekte yüzde 16,1 ve ton başına FAVÖK 125 ABD doları seviyesine ulaştı. Küresel ölçekte fiyat baskısının ve maliyet artışlarının sürdüğü bir dönemde kaydedilen bu iyileşme, şirketin verimlilik odaklı üretim yaklaşımının ve katma değerli ürün stratejisinin önemli bir yansıması oldu.

Yılın ilk yarısında yurt içi, yurt dışı ve ihraç kayıtlı satışları kapsayan yabancı para cinsinden satışların toplam gelirler içindeki payı yaklaşık yüzde 95 seviyesindedir.

Güçlü Bilanço Yapısını Korumaya Devam Etti

Kocaer Çelik, yılın ikinci çeyreğinde küresel ölçekte yaşanan dalgalanmalara rağmen güçlü bilanço yapısını korumayı sürdürdü. Haziran ayı sonu itibarıyla net finansal borç/FAVÖK oranı 0,70 seviyesinde gerçekleşirken, düşük finansal kaldıraç yapısı korunmaya devam etti. Böylece işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve yeni pazar yatırımlarının hayata geçirilmesi açısından finansal esneklik sürdürüldü.

Küresel Baskılara Karşı Esnek Üretim Gücü Öne Çıktı

Yılın ilk yarısında küresel çelik sektörü; zayıf talep, arz baskısı, artan korumacılık önlemleri, yükselen maliyetler ve jeopolitik risklerin etkisi altında kaldı. Dünya ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre gerilemeye devam ederken, Türkiye’nin ham çelik üretiminde yüzde 8,1 artış kaydedildi. Türkiye 2025 yıl sonundaki dünyanın en büyük 7. çelik üreticisi konumunu 2026’nın ilk yarısında korudu.

Orta Doğu’da şubat sonunda başlayan savaşın enerji ve navlun maliyetleri ile tedarik ve sevkiyat süreçleri üzerinde oluşturduğu baskıya, geçtiğimiz yıllardan bu yana ABD’de artan vergiler ve Avrupa pazarındaki kota düzenlemeleri de eklendi. Bu gelişmeler, küresel çelik ticaretinde maliyet ve fiyat belirsizliğinin artmasına neden oldu.

Kocaer Çelik’in esnek üretim altyapısı, geniş ürün portföyü ve farklı pazarlara erişim kabiliyeti sayesinde çeşitli coğrafya ve sektörlerden gelen siparişler dengeli biçimde yönetildi. Değişen talep koşullarına göre üretim planlamalarının hızlı biçimde uyarlanabilmesi de satış hacmindeki artışta etkili oldu.

Katma Değerli Ürünlerin Payı İkinci Çeyrekte Yüzde 51, Yılın İlk Yarısında Yüzde 49’a Ulaştı

Kocaer Çelik’in katma değerli üretime dayalı büyüme stratejisi, yılın ilk yarısında ürün karmasına olumlu yansıdı. Katma değerli ürünlerin toplam satış hacmi içindeki payı yılın ikinci çeyreğinde rekor seviye olan yüzde 51’e yükselirken, yılın ilk altı ayındaki oran yüzde 49’a ulaştı.

Enerji nakil hatları, güneş enerjisi altyapıları, çelik yapılar ve madencilik gibi mühendislik kabiliyeti ve özel üretim gerektiren sektörlere yönelik ürünlerin satışlardaki ağırlığı arttı. Bu ürünlerin sağladığı yüksek marj, ikinci çeyrekte gözlenen FAVÖK marjı iyileşmesinin ve ton başına FAVÖK artışının temel destekleyicilerinden biri oldu.

ABD Satışları İkinci Çeyrekte Yeniden Başladı

Kocaer Çelik’in tarifeler öncesinde güçlü bir konuma sahip olduğu ABD pazarındaki satışları, geçtiğimiz yıl haziran ayında ABD’nin tüm dünyaya uygulamış olduğu ithal çelik ürünlerine yönelik korumacılık önlemlerinin artmasının ardından kesintiye uğramıştı. Değişen piyasa koşulları doğrultusunda yürütülen çalışmalar sonucunda ABD’ye yönelik satışlar yılın ikinci çeyreğinde yeniden başladı.

Global rekabet gücünün artırılması, müşteri taleplerinin daha yakından izlenmesi, teklif ve sipariş süreçlerinin hızlandırılması, müşterilerle doğrudan temasın güçlendirilmesi ve pazardaki gelişmelere daha hızlı karşılık verilmesi amacıyla Kocaer Çelik’in hâkim ortak olarak yer alacağı ABD merkezli yeni bir şirket kurulmasına karar verildi.

“Zorlu Koşullara Rağmen Kârlı Büyümemizi Sürdürdük”





Kocaer Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaer, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Yılın ikinci çeyreği; jeopolitik risklerin, ticaret engellerinin ve maliyet baskılarının küresel çelik sektörünü zorlamaya devam ettiği bir dönem oldu. Bu koşullar altında satış hacmimizin artması, FAVÖK marjımızın yükselmesi, katma değerli ürünlerin payının rekor seviyeye ulaşması, ikinci çeyreğin şirketimiz için güçlü bir çeyrek olduğunu net bir biçimde ortaya koymuştur.

ABD, uzun vadeli büyüme potansiyeline inandığımız stratejik pazarlarımızdan biri. Tarifelerin ardından kesintiye uğrayan satışlarımızın yeniden başlamasını önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Bu pazardaki büyümenin kalıcı hale gelmesi için müşterilerimize daha yakın olmamız ve ticari süreçleri yerinde yönetmemiz gerekiyor. Bu nedenle ABD merkezli yeni bir yapılanmaya gitmek yönünde karar aldık.

Yeni yapıyla müşteri ilişkilerimizi geliştirmeyi, doğrudan satış kanallarımızı genişletmeyi ve pazardaki fırsatlara daha hızlı karşılık vermeyi amaçlıyoruz. Bu adımı yurt dışı dağıtım kanallarımızı güçlendirmeye yönelik uzun vadeli stratejimizin bir parçası olarak görüyoruz.

Yılın geri kalanında, hacim artışını, kârlılık ve sermaye disipliniyle birlikte yöneteceğiz. Katma değerli ürünlere odaklanarak coğrafi çeşitliliğimizi de geliştireceğiz. Güçlü bilanço yapımızın sağladığı imkânlarla organik ve inorganik büyüme fırsatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz.”