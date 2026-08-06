Şekerbank'tan yılın ilk yarısında yüzde 32 büyüme

Tarım ve KOBİ bankacılığındaki köklü uzmanlığı doğrultusunda son üç yılda sektör ortalamalarının üzerinde büyüyerek aktif büyüklüğünü 4 katına yakın artıran Şekerbank, yılın ilk altı ayında da güçlü performansını sürdürerek yüzde 32 büyüme sağladı.

Şekerbank, 30.06.2026 tarihli konsolide olmayan mali tablolarına göre 2026 yılının ilk yarısında aktif büyüklüğünü yıl sonuna kıyasla yüzde 32 artışla 268,9 milyar TL seviyesine yükseltti.

Şekerbank’ın ilk altı aylık net karı solo bazda 1,5 milyar TL, konsolide bazda ise 2 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şekerbank, ilk altı aylık dönemde yüzde 30 artışla toplam nakdi ve gayri nakdi kredi büyüklüğünü 172,3 milyar TL seviyesine çıkardı. Banka, fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken mevduat tabanını kuvvetlendirmeye devam ederek, Haziran 2026 itibarıyla solo bazda toplam mevduat hacmini yüzde 21 artışla 169,7 milyar TL’ye yükseltti. Aynı dönemde bireysel tasarruf sahiplerinin müşteri mevduatları içerisindeki payı yüzde 60 olarak gerçekleşti.

30 Haziran 2026 itibarıyla güçlü sermaye rasyolarını koruyan Şekerbank’ın konsolide bazda sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 23,27 solo bazda ise yüzde 21,31 seviyesinde gerçekleşti.

“KOBİ ve tarım odaklı büyüyoruz”

Şekerbank’ın 2026 yılı ikinci çeyrek finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Aybala Şimşek Galpin, “Bugün ülkemizde kuruluş misyonu tarımın finansmanı olan Türkiye’nin tek özel sermayeli bankası olarak üretime ve istihdama verdiğimiz desteği aralıksız sürdürerek 2026 yılının ilk altı ayında da büyümeye devam ettik. KOBİ ve tarım kredileri ağırlıklı olmak üzere toplam nakdi ve gayri nakdi kredilerde yüzde 30 artış sağlayarak Türkiye’nin her köşesinde ekonomiye sağladığımız desteği, 172,3 milyar TL seviyesine çıkardık. Aktif kalitesini koruma yönündeki yüksek hassasiyetimizi sürdürdük ve Haziran sonu itibarıyla takipteki alacaklar (NPL) rasyosu yüzde 1,5 seviyesinde gerçekleşti.” dedi.

“Yurt dışı kaynak büyüklüğü 1 milyar doları aştı”

Aybala Şimşek Galpin açıklamalarına şöyle devam etti: “Bankamızın üretim ve istihdam odaklı sürdürülebilirlik stratejisi başarılı finansal performansımız ile birleşerek yurt dışından edindiğimiz kaynaklarda önemli artış kaydetmemizi sağladı. Makro ekonomik ortamda sağlanan istikrarın da desteğiyle global sermaye piyasalarından ve uluslararası finans kuruluşlarından edindiğimiz yurt dışı kaynak büyüklüğümüzü son bir yılda 3 katına yakın artırarak 1 milyar doların üzerine çıkarmayı başardık. Uluslararası finans kuruluşları ile Anadolu’nun üretenleri arasında köprü vazifesi görmekten gurur duyuyoruz.”