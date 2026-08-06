Lila Kağıt 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Türkiye’nin önde gelen hijyenik temizlik kâğıdı üreticisi Lila Kağıt, 2026 yılının ikinci çeyreğinde 3,9 milyar TL net satış geliri ve 484 milyon TL net dönem kârı elde ettiğini duyurdu.

Dünyada 5 kıtada 81 ülkeye yaptığı ihracatı ve Sofia, Maylo, UltraBerrak, Nua markaları ile temizlik kâğıdı sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Lila Kağıt’ın Genel Müdürü Alp Öğücü; şirketin 2026 ikinci çeyrek finansal sonuçları ve devam eden yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu:

“2026 yılı; küresel ticaret politikaları, jeopolitik gelişmeler ve emtia fiyatlarındaki hareketliliğin şekillendirdiği yüksek belirsizlik ortamıyla başlamıştı. İkinci çeyrekte ihracat pazarlarında talep kısmen toparlandı. Bu süreçte maliyet, nakit akışı ve operasyonel verimlilik disiplinimizi koruyarak talepteki kısmi iyileşmeyi yıllık bazda artış kaydeden satış hacmine dönüştürmeyi başardık.”

Lila Kağıt’ın 2026’nın ikinci çeyreğinde bobin ve konverting iş kollarındaki toplam satış tonajı 52,6 bin ton, net satış geliri ise 3,9 milyar TL oldu. İkinci çeyrekte toplam satış tonajı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3; yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9,0 arttı. Konverting iş kolu, yıllık bazda yüzde 35,4 büyüyen ihracat kanalının öncülüğünde güçlü ivmesini sürdürerek toplam satış hacminde yüzde 13,5 büyüme kaydetti.

Operasyonel verimlilik kârlılığı destekledi

2026’nın ikinci çeyreğinde, belirsizlikler içeren jeopolitik ortam, döviz bazlı satış fiyatlarının yatay seyri, kur etkisi ve faaliyet giderlerinin net satışlara oranındaki yükseliş kârlılık üzerinde baskı oluşturdu. Buna rağmen Lila Kağıt’ın etkin tedarik zinciri yönetimi, operasyonel verimlilik uygulamaları ve katma değerli ürün karması sayesinde brüt kâr 1,1 milyar TL, FAVÖK 642 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 16,6 olarak kaydedildi. Düzeltilmiş FAVÖK marjı yüzde 19,6 olurken, net dönem kârı 484 milyon TL, net kâr marjı da yüzde 12,5 oldu.

İhracatta Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme kaydetti





Başta ihracat pazarları olmak üzere artan satış hacminin katkısıyla bobin kâğıt iş kolunda yeniden büyüme kaydettiklerini belirten Öğücü, şöyle konuştu: “Ürün geliştirme kabiliyetimiz, çeşitlendirilmiş müşteri yapımız ve ihracat pazarlarındaki kısmi talep toparlanmasıyla desteklenen bu ivmenin yılın ikinci yarısında da devam etmesini öngörüyoruz. Konverting iş kolunda ise markalı ve katma değerli ürün odağımızı korurken mevcut ihracat pazarlarımızdaki varlığımızı güçlendirdik, yeni pazarlarda müşteri kazanımlarımızı sürdürdük ve yurt içi markalı ürün kanalındaki büyümeyle dengeli bir satış performansı sağladık. Son bir yıllık döneme baktığımızda değişken piyasa koşulları ve gümrük tarife politikalarının etkisiyle Türkiye’den yapılan toplam temizlik kâğıdı ihracatı yüzde 8 küçülürken, Lila Kağıt olarak bu zorlu dönemde sektör trendlerinin aksine ihracat tonajımızı artırmayı başardık.”

Yoğun yatırım dönemine rağmen pozitif nakit akışı sağladı

Şirket, zorlu makroekonomik koşullar ve devam eden yoğun yatırım programına rağmen, operasyonlarından sağladığı güçlü nakit akışı ve etkin işletme sermayesi yönetimi sayesinde 5,4 milyar TL’lik net nakit pozisyonunu korudu. Operasyonlarından 2,3 milyar TL’lik güçlü nakit akışı yaratırken, net finansal borç/FAVÖK (son 12 ay) oranı 1,48 olarak kaydedildi.

Yatırım faaliyetlerinin önemli bir parçasını oluşturan Erzurum’daki yeni fabrikasının ilk fazını Haziran 2026 itibarıyla devreye aldıklarını ve Erzurum’un artık operasyonel ağ ve büyüme yol haritasının aktif bir parçası haline geldiğini ifade eden Alp Öğücü: “Halka arz döneminde yatırımcılarımıza taahhüt ettiğimiz hedefleri birer birer hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üretime başlayan Erzurum Konverting tesisimiz ile Doğu Anadolu’da ve Karadeniz’deki müşterilerimize daha yakın üretim imkânı ve lojistik verimlilik sunacak, ayrıca yakın ihracat pazarlarına erişim avantajı sağlayacağız. Yılın kalanında Erzurum’da markalı ürünlerimize yönelik kademeli kapasite artışını yönetirken, burada kurulacak bobin kâğıt üretim hattı yatırımına ağırlık verecek, bunun yanı sıra Ergene akıllı depo, otomasyon ve yenilenebilir enerji yatırımlarımızı da sürdüreceğiz.”

Küresel marka yolculuğu hızlanıyor

İkinci çeyrekte Lila Kağıt’ın ihracat markası NUA’nın TURQUALITY® Programı kapsamına alınmasının, uluslararası markalaşma yolculuğunda önemli bir eşik olduğunu belirten Öğücü, programın sağlayacağı desteklerle NUA’nın hedef pazarlardaki bilinirliğini artırmayı, dağıtım ağını genişletmeyi ve yeni ülkelere giriş sürecini hızlandırmayı amaçladıklarını söyledi.

İkinci yarıda odak: Verimlilik, ihracat ve sürdürülebilir büyüme

Yılın ikinci yarısına dair hedeflerini de açıklayan Öğücü, şöyle devam etti: “Bobin iş kolunda yeniden yakaladığımız hacim ivmesini kalıcı hale getirmeyi, konverting iş kolunda ise güçlü yurt içi satış organizasyonumuza ek olarak Danimarka, Estonya, Azerbaycan, Gürcistan, Malta, Fas gibi ülkelerle genişleyen ihracat coğrafyamız, Erzurum tesisimizin lojistik katkısı ve markalı ürün stratejimizle büyümeyi hedefliyoruz. Selüloz, enerji ve navlun piyasalarındaki dalgalanmaları proaktif tedarik yaklaşımımız ve operasyonel verimlilik uygulamalarımızla yakından yönetmeyi sürdüreceğiz. Bu sayede Lila Kağıt’ın rekabetçi konumunu daha ileri taşırken tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir ve kalıcı değer üretmeye devam edeceğiz.”