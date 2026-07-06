Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Temmuz 2026)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 yükselişle 14.534,73 puan oldu.

6.07.2026 13:35:420
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Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (6 Temmuz 2026)

Cuma günü 14.417,91 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 73,32 puan ve yüzde 0,51 artışla 14.491,23 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,81 puan ve yüzde 0,81 artışla 14.534,73 puana yükseldi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.456,29 puanı, en yüksek 14.629,66 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 1,27, hizmetler endeksi yüzde 1,44, mali endeks yüzde 0,08 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 59'u yükselirken 10'u düştü, 31'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Astor Enerji, Akbank ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

- Altının ons fiyatı 4 bin 144 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1410, sterlin/dolar paritesi 1,3330 ve dolar/yen paritesi 162,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,8230 liradan, avro 53,4790 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,8 azalışla 4 bin 144 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 düşüşle 71,7 dolardan işlem görüyor.

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