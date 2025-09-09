Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Eylül 2025)

Altının gramı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 4 bin 840 liradan işlem görüyor.

9.09.2025 10:48:300
Döviz ve altın güne nasıl başladı? (9 Eylül 2025)

Altının gramı, dün günü önceki kapanışın yüzde 1,4 üzerinde 4 bin 822 liradan tamamlamıştı. Yeni güne de alış ağırlıklı başlayan altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 4 bin 840 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 30 liradan, cumhuriyet altını 31 bin 980 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı güne değer kazancıyla başlamasının ardından şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 3 bin 647 dolardan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 41,2730 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 artışla 48,6040'tan, sterlin/TL de yüzde 0,2 yükselişle 56,0480'den satılıyor.


