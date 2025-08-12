Döviz ve altında son durum ne? (12 Ağustos 2025)

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 1,9 altında 4 bin 358 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 4 bin 378 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 333 liradan, Cumhuriyet altını 29 bin 583 liradan satılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla beraber dün yüzde 1,6 kayıpla 3 bin 343 dolara gerileyen altının onsu da yeni güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,1 artışla 3 bin 345 dolardan işlem görüyor.

ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Analistler, ABD'deki enflasyon verilerinden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin ipucu verebileceğini belirterek, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,8 artmasının beklendiğini ve söz konusu verinin tahminlerden sapması durumunda ise varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceğini kaydetti.

Ülkede enflasyonun beklentilerin altında gelmesi durumunda dolar endeksinde ve tahvil faizlerinde gerileme olabileceğini ve altının alternatif maliyetinin azalabileceğini ifade eden analistler, bunun da altın fiyatlarını destekleyebileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 280 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının haziran ayında 1 milyar 546 milyon dolar açık verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 19 milyar 520 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini öngördü.

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 40,7110 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 40,7280'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugün saat 09.30 itibarıyla yatay seyirle 40,7110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 47,3120'den, sterlin/TL de yüzde 0,1 artışla 54,7420'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay seyirle 98,5 seviyesinde bulunuyor.