Döviz ve altında son durum ne? (17 Eylül 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2930 seviyesinden işlem görüyor.

17.09.2025 10:15:040
Paylaş Tweet Paylaş
Döviz ve altında son durum ne? (17 Eylül 2025)

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,2360'tan tamamladı.

Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,9830'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 56,3700'den satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 96,7 seviyesinde bulunuyor.

Altında son durum

Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 884 liradan işlem görüyor.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 892 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 884 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 8 bin 181 liradan, Cumhuriyet altını 32 bin 973 liradan satılıyor.

Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3 bin 678 dolardan işlem görüyor.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular arttı

ABD'de mortgage faizleri düştü, başvurular arttı

Fonmap, 3 milyon dolar tohum yatırım aldı

Fonmap, 3 milyon dolar tohum yatırım aldı

DTÖ: Yapay zeka 2040'a kadar küresel ticareti %37 artırabilir

DTÖ: Yapay zeka 2040'a kadar küresel ticareti %37 artırabilir

Göstergelerde Kritik Sinyaller

Göstergelerde Kritik Sinyaller

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (17 Eylül 2025)

Piyasalarda gün ortası... Borsa, döviz ve altında son durum ne? (17 Eylül 2025)

"2026'da enflasyon daha az hissedilecek"

"2026'da enflasyon daha az hissedilecek"

Yorum Yaz