Döviz ve altında son durum ne? (17 Eylül 2025)

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 41,2930 seviyesinden işlem görüyor.
Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 41,2360'tan tamamladı.
Dolar/TL, bugün saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 41,2930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,9830'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 56,3700'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 96,7 seviyesinde bulunuyor.
Altında son durum
Altının gramı güne düşüşle başlamasının ardından 4 bin 884 liradan işlem görüyor.
Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 artışla 4 bin 892 liradan tamamladı. Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 4 bin 884 lira seviyesinde bulunuyor.
Çeyrek altın 8 bin 181 liradan, Cumhuriyet altını 32 bin 973 liradan satılıyor.
Altının onsu güne düşüşle başlamasının ardından dünkü kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 3 bin 678 dolardan işlem görüyor.