Driventure, mobilite ekosistemini bir araya getirdi

Ford Otosan ve Ford Otosan’ın kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure, startup'lardan yatırımcılara dek mobilite ekosistemindeki birçok farklı paydaşı ‘Future of Mobility’ zirvesinde bir araya getirdi. Türkiye’deki mobilite ekosisteminin mevcut durumunu masaya yatıran katılımcılar aynı zamanda sektöre dair güncel gelişmeleri takip etme, geleceğin mobilite anlayışını keşfetme, yeni iş birliği olanaklarını değerlendirme ve bağlantılarını güçlendirme fırsatını elde ettiler.

Ford Otosan’ın otomotiv endüstrisinin geleceğini şekillendirecek girişimleri desteklemek için kurduğu kurumsal girişim sermaye şirketi Driventure ile Ford Otosan, organizasyonunu baştan sona üstlendikleri ‘Future of Mobility’ etkinliğinde mobilite ekosistemindeki birçok farklı oyuncuyu bir araya getirdi.

Rahmi Koç Müzesinde gerçekleşen ve mobilite alanında fark yaratmayı amaçlayan önemli paydaşları bir araya getiren ‘Future of Mobility’ zirvesine köklü otomotiv firmaları, tedarikçiler, mobilite odaklı startup’lar ve girişimcilerin yanı sıra yatırım fonu temsilcileri ve yatırım şirketleri de katıldı. Gerek yerel gerekse Dünya Ekonomik Forumu (WEF) gibi global oyuncuları temsil eden katılımcılar; sektördeki güncel gelişmeleri takip etme, geleceğin hareketlilik vizyonunu oluşturma, yeni bağlantılar kurma ve iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkânı buldu.

‘Future of Mobility’, sektördeki köklü deneyimleri yenilikçi fikirlerle buluşturarak, geleceğin mobilite alanındaki başarıyı şekillendirmeye yönelik heyecan verici bir platform oluşturdu.

Zirvede Türkiye’deki mobilite ekosisteminden oyunu değiştiren startup’lara, mobilitenin geleceğinde rol oynayacak teknolojilerden akıllı şehirlere dek pek çok farklı konuda paneller düzenlendi. Akıllı mobilite alanında çözümler geliştiren startup’lar fikirlerini sunma ve networklerini geliştirme fırsatını yakaladı. Driventure’ın Türkiye’de yatırım yaptığı girişimler Delivers.AI, Optiyol, Saha Robotics ile Ford Otosan bünyesinden doğan girişim Bluepath Robotics de geliştirdikleri mobilite çözümlerini tanıttı.

Güven Özyurt: Ford Otosan hem oyunu kuruyor hem de oyunculara alan açıyor

Zirvede konuşan Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, “Akıllı mobilite, bağlanabilirlik gibi kavramların hayatımıza iyice girmesiyle otomotiv sektörünün cazibesinin giderek arttığını görüyoruz. Teknoloji şirketlerinin sektöre girmesi otomotiv dünyasını Ar-Ge faaliyetlerinin merkezi haline dönüştürüyor. Bugün geldiğimiz noktada, irili ufaklı yeni girişimlerin odağında da otomotiv var. Ford Otosan olarak, bu yeni mobilite ve akıllı üretim ortamında başarılı olmak için, şirketlerin benzeri görülmemiş bir hızda değişiklik yapmaları ve yeni iş modellerini, uygulamaları benimsemeleri gerektiğini görüyoruz. Biz de bu ekosistemde Ford Otosan olarak hem oyunu kuruyoruz hem de oyunculara alan açıyoruz. Girişimcilik ekosisteminde elbette önceliğimiz yenilikçi projeleri ve yetenekleri ekonomiye kazandırmak. Bu bakış açısıyla teknolojik ve inovatif çözümleri destekleyerek artı değer yaratmayı amaçlıyoruz” dedi.

Driventure, mobilite dünyasını dönüştürecek girişimlere yatırım yapıyor

Ford Otosan, girişim ekosistemini hem Türkiye’de hem dünyada takip etmek, inovatif fikirleri ve yeni nesil teknolojileri izlemek, yeni iş modellerini ve olası iş birliklerini keşfetmek üzere 2019’da girişim sermayesi şirketi Driventure’ı kurdu. Driventure; otonom araçlar, bağlı araçlar, otomotivde müşteri deneyimi, akıllı mobilite, endüstri 4.0, elektrikli araçlar ve sürdürülebilirlik odağındaki girişimlerle birlikte yeni fikir ve teknolojileri hayata geçiriyor. Startup havuzunu her geçen gün büyüten Driventure, 2022 yılında toplam 571 startup ile temas etti ve 16 startup ile iş birliği kurdu. 2023 yıl sonu itibarıyla ise 750’nin üzerinde startup ile temas ederek 30’un üzerinde iş birliğine imza attı.

Driventure Genel Müdürü İlknur İlkyaz Gül, “Driventure, yenilikçi fikir ve teknolojilerden ilham alan girişimleri bulup büyütmeyi hedefleyen bir misyonla yola çıktı. Otonom ve bağlı araçlardan akıllı mobiliteye dek geniş bir yelpazede geliştirilen fikirleri desteklerken bir yandan geleceğin teknolojilerini keşfetmek adına sınırları zorluyoruz. Yenilikçi projelerin hayata geçirilmesini sağlayan Driventure, girişimcilik ekosistemine ve ülkemiz ekonomisine büyük değer katıyor. Hedefimiz, sürdürülebilir ve akıllı mobiliteye öncülük ederek, sektördeki dönüşümü güçlendirmek ve geleceği birlikte şekillendirmek” dedi.