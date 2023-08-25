DTÖ: Küresel ticaret otomobil talebi nedeniyle canlandı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yapılan açıklamada, “Ürün Ticareti Barometresine” göre, bu yılın haziran ayında küresel ticarette artış gözlemlendiği belirtildi.

25.08.2023 09:20:240
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DTÖ: Küresel ticaret otomobil talebi nedeniyle canlandı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), güçlü otomotiv talebinin desteği ile küresel ticarette artış ivmesinin görüldüğünü bildirdi. DTÖ tarafından yapılan açıklamada, “Ürün Ticareti Barometresine” göre, bu yılın haziran ayında küresel ticarette artış gözlemlendiği belirtildi.

Mayısta 95,6 olan ticaret barometresinin haziran ayında 99,1 seviyesine yükseldiği ifade edilen açıklamada, küresel ürün ticaretinin, güçlü otomobil üretimi ve satışı dolayısıyla 2023 yılının ikinci çeyreğinde yeniden canlandığı kaydedildi.

Açıklamada, ihracat siparişlerinin sınırlı kalması halinde, küresel ürün ticaretindeki yukarı yönlü ivmenin bu yılın üçüncü çeyreğinde sınırlı kalabileceğine işaret edildi.

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