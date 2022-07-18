Düğün maliyeti 200 bin lirayı aştı

Bu yaz bir milyona yakın çiftin evleneceği tahmin edilirken, yeni ev kurma maliyeti de iki katın üzerinde artış gösterdi.

Avantajix.com’un araştırmasına göre, geçen yıl 90 bin TL olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyalarının maliyeti 200 bin TL’yi aştı.

Bu yaz için evlilik hazırlığı yapan bir milyona yakın çift, yeni ev kurma maliyetlerinin iki katın üzerinde artmasıyla kara kara düşünüyor. Türkiye’nin ilk para iadeli alışveriş sitesi Avantajix.com’un yaptığı fiyat araştırmalarına göre, geçen yıl 90 bin TL olan düğün, çeyiz, takı, ev eşyalarının maliyeti 200 bin TL’yi aştı.

Yeni çiftler ve ailelerini en çok zorlayan masrafların başında salon kiraları geliyor. 300 kişilik bir organizasyon için kuru pasta ve meşrubat ikramından oluşan en basit düğün bile 25 bin TL’den başlıyor. Düğünün yemekli olması halinde bu rakam seçilen menüye de bağlı olarak 100 bin TL’yi rahatlıkla geçiyor.

MOBİLYA 85 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Sıfırdan ev kurmak zorunda olan çiftlerin bütçesini alt üst eden bir başka kalem ise mobilya oluyor. Geçen yıla göre fiyatların ikiye katlandığı sektörde, salon ve yatak odası takımlarının fiyatları 25’er bin TL, yemek odası 20 bin TL, oturma odası ise 15 bin TL’den başlıyor.

Fiyatları geçen yıla göre yüzde 90-115 aralığında artan televizyon, buzdolabı, çamaşır-bulaşık makineleri, ocak, fırın, ütü, süpürgeden oluşan elektronik eşyaların ortalama paket fiyatı da 40 bin TL’yi buluyor.

4 BİLEZİK 40 BİN TL

Perde, halı, yemek takımları, tabak, bardak, çanak, küçük ev aletleri ayrıntı gibi gözükse de 20-25 bin TL’yi bulan toplam fiyatları ile bütçeyi derinden sarsıyor.

Gelinlik, damatlık, fotoğraf ve video çekimleri, gelin arabası süslemesi, depozito dahil ilk ev kirası da 20 bin lirayı bulan masrafıyla evlenecek çiftlerin ve ailelerin cüzdanlarını ciddi şekilde hırpalıyor.

Düğünlerin olmazsa olmazı takıda ise yapılacak masrafın sınırı yok. İnce bileziklerin fiyatları 10 bin lira. Kız ve erkek tarafının ikişer bilezik takması halinde bile takının maliyeti 40 bin liradan başlıyor.

1 MİLYON ÇİFT EVLENECEK

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, pandemi dolayısıyla yüzbinlerce çiftin düğünlerini ertelediğini anımsatarak, “2020'de 488 bin 335, 2021'de 561 bin 710 çift evlenmişti. Bu yıl 1 milyon çiftin evlenmesi bekleniyor. Bu da 2 yıldır çok durgun olan sektörün canlanmasını sağlayacak ” dedi.

MOBİLYA VE ELEKTRİK-ELEKTRONİĞİN ONLİNE SATIŞI 150 MİLYON TL

Güçlü Kayral, düğün sektöründe artan fiyatların aileleri çok büyük borç yüküne soktuğunu, birçok kalemi zorunlu olarak yeni evlenecek çiftlerin üstlendiğini kaydetti.

Ailelerin ve çiftlerin maliyetleri düşürebilmek için yollar aradıklarını, bunların başında da alışverişlerin online yapılmasının geldiğini vurgulayan Kayral, şunları söyledi:

“Özellikle aile bütçelerinin en fazla etkilendiği mobilya ve elektrik-elektronik eşya kategorilerinde online satışlarda ciddi bir yükseliş söz konusu. Elektrik-elektronik ürünler, küçük ev aletleri, yüzde 11,2 payla e-ticarette en yüksek pazar payına sahip ürünler kategorisinde ikinci, mobilya ve züccaciye ise yüzde 8 ile üçüncü sırada yer alıyor. Geçen yıl bu sektörlerin online satışları 70 milyar TL’yi geçmişti. Bu yıl da 2 sektörün toplam online satış hacmi 150 milyar TL’ye yakın olacaktır.”

İNTERNETTEN ALIŞVERİŞLE YÜZDE 20-30 TASARRUF MÜMKÜN

Düğün alışverişlerini internet üzerinden yaparak ciddi miktarlarda tasarruf edebilmenin mümkün olduğunun atını çizen Güçlü Kayral, “Son dönemlerde fiyatlar oldukça oynak. Aynı ürün farklı mağazalarda çok değişik fiyatlara satılabiliyor. İndirimdeki, kampanyalı ürünleri dükkan dükkan gezseniz de bulamıyorsunuz. Aradığınız ürünün en uygun fiyatlısı yakın çevrenizdeki bir dükkânda değil de bir başka semtte, hatta bir başka ilde olabiliyor. Dijital alışverişte, karşılaştırma sitelerini kullanarak her ürünün en uygun fiyatlısına birkaç saniyede ulaşabilirsiniz. Avantajix.com gibi her alışverişe nakit para ödeyen siteler kullanıldığında alışveriş çok daha cazip hale gelebiliyor. İnternetten alışverişte nakliye bedeli ödenmemesi de ayrıca bir avantaj. Araştırmalarımızda yeni ev kurmak için alışverişleri internetten yapanların yüzde 20-30 tasarruf etmesinin mümkün olduğunu tespit ettik” ifadelerini kullandı.