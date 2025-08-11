Dünya Bankası'ndan 650 milyon dolarlık afet finansmanı

Dünya Bankası İstanbul'un afetlere karşı direncini artırmak için 650 milyon dolarlık finansmanı onayladı.

Dünya Bankası, İstanbul’un afetler ve iklim riskleri için acil durum hazırlık ve müdahale kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik bir yatırım olan İstanbul Dirençlilik Projesini desteklemek için 650 milyon dolar tutarında finansman sağlayacak.

Proje temel kamu hizmetlerinin afetler sırasında ve sonrasında işlemeye devam etmesine, toplulukların korunmasına ve büyük bir acil durumda ekonomik sürekliliğin sağlanmasına yardımcı olmayı hedefliyor.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez projenin onaylanması vesilesiyle yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Bu proje İstanbul halkının ve ekonomisinin korunması için hayati bir önem taşımaktadır. Türkiye, acil durum hazırlık kapasitesini güçlendirerek, kamu altyapısını modernize ederek ve topluluk dirençliliğini destekleyerek en stratejik illerinden birisi için daha güvenli bir gelecek inşa etmektedir. Bir yandan afet müdahale kapasitelerini arttırırken ve kritik kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlarken, aynı zamanda yaşamları ve işleri koruyacaktır.”

İstanbul Dirençlilik Projesi dört temel alan üzerinde odaklanıyor

Projede dört temel unsur bulunuyor.

Bunlardan ilki 'Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi'. Proje, 250 acil sağlık hizmetleri istasyonu, iki arama ve kurtarma merkezi ve 19 itfaiye istasyonu ve orman yangını tespit kulesi de dahil olmak üzere kritik acil durum müdahale altyapısının inşasını finanse edecek.

Ayrıca, ekipman temini, eğitim ve topluluk düzeyindeki hazırlık faaliyetleri yoluyla acil durum lojistik olanaklarını ve arama ve kurtarma kapasitesini artıracak.

Projedeki ikinci önemli başlık 'Kamu Binalarının Dirençliliğinin Arttırılması'. Okullar, yurtlar, yaşlı bakım tesisleri ve toplum merkezleri de dahil olmak üzere yaklaşık 50 kritik kamu binası, yüksek deprem ve iklim dirençliliği standartlarına uygun olarak inşa edilecek.

Bu binalar, afetler sırasında güvenli sığınaklar olarak hizmet verecek ve yerinde güneş enerjisi üretimi, yağmur suyu hasadı ve kendi kendine yeterlilik sağlayan enerji açısından verimli sistemler gibi yeşil altyapı unsurlarını içerecek.

'Teknik Yardım ve Kurumsal Güçlendirme' başlığı altında proje, teknik çalışmalar, kurumsal kapasite oluşturma ve uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarına yönelik planlama konularında İstanbul il yönetimine ve İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'ne (İPKB) destek sağlayacak.

Bu konular arasında, ayrıca Küresel Afet Azaltma ve İyileştirme Fonu'nun desteğiyle İPKB ekibine deprem dayanımı standartları ve uluslararası iyi uygulamalar konusunda teknik destek sağlanıyor.

Şarta Bağlı Acil Durum Müdahalesi başlığı altında ise, gelecekte ortaya çıkabilecek bir acil durumda acil iyileştirme ve yeniden inşa ihtiyaçlarını desteklemek için proje fonlarının hızla yeniden tahsis edilmesini sağlayacak.