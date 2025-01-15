Dünya mobilya sektörü ‘IIFF’ için İstanbul’a geliyor

İstanbul Fuar Merkezi ile Tüyap Fuar Merkezi’nin bütün salonlarında ve toplam 250 bin metrekare alan üzerinde sergilemesi yapılacak mobilyalar, 25 Ocak tarihine kadar görülebilecek. Dünyanın en prestijli üç fuar organizasyonu arasında gösterilen ve 150’den fazla ülkeden sektör profesyonellerini İstanbul’da buluşturacak olan fuarın düzenleyici kurumu Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, IIFF’in Türkiye’nin 2030 ihracat hedefinde stratejik bir konumda bulunduğunu kaydetti. Ahmet Güleç, fuarı 140 bini aşkın kişinin ziyaret etmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

Türk mobilya sektörü, 12 milyar doları bulan üretim hacmi ve tasarım gücüyle global pazarda etkisini artırıyor. Tüm mobilya kategorilerinde üretim yapabilen dünyadaki dört ülkeden biri olan Türkiye, hali hazırda 213 ülkeye ihracat yapıyor. Ülke genelinde 45 binden fazla üreticiyi ve mobilya derneklerini tek bir çatı altında buluşturan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından organize edilen IIFF Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, yıllardır Türk mobilya sektörü için etkili bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu olma özelliğini koruyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, her yıl ocak ayında düzenlenen bu organizasyonun dünya mobilya sektörünün en prestijli üç fuarı arasında gösterildiğini ve her geçen yıl büyüyen bir başarı ivmesi yakaladığını ifade etti. Türkiye mobilya sektörünün büyüyen başarı hikayesinde fuarın önemli bir etkisinin bulunduğuna dikkat çeken Ahmet Güleç, sektörün dünya mobilya ihracatında binde 3 olan payını bugün yüzde 2 seviyelerine çıkararak dikkat çekici bir büyüme gerçekleştirdiğini ifade etti.

Sektörün Dış Ticaret Fazlası 40 Milyar Dolar Oldu

"Türkiye olarak 213 ülkeye mobilya ihraç ediyoruz ve dış ticaret fazlamızla ekonomimize ciddi katkılar sağlıyoruz. Yüzde 80 yerli üretim oranımız, 4 milyar dolarlık yıllık dış ticaret fazlası yaratarak, son dönemde 40 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlasına ulaşmış durumdayız. Bu başarı tesadüfi değil; sektörel derneklerimizin, üreticilerimizin ve iş insanlarımızın güçlü iş birliği kültürünün bir sonucudur," diyen Ahmet Güleç, MOSFED çatısı altında sağlanan iş birliğinin Türk mobilya sektörünü globalde hak ettiği konuma taşımak için sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

Ahmet Güleç, fuarın sektöre olan katkısına dikkat çekti ve "150'den fazla ülkeden 145 bini aşkın ziyaretçi ve 3 bine yakın marka, fuarımızda en yeni ürünlerini sergileyecek. Bu fuar, Türk mobilya sektörünün küresel vitrini olmasının yanı sıra dünya mobilya ticareti için de stratejik bir öneme sahiptir" dedi.

“IIFF İçin Yoğun Bir Hazırlık Sürecimiz Oldu”

TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü de yaptığı açıklamada fuardaki yeniliklere dikkat çekti. Bütün ürün gruplarında ürün sergilemelerinin yapılacağını kaydeden İlhan Ersözlü, “IIFF, mobilya sektörünün ihracat hedeflerine ulaşmasında büyük bir katkı sağlıyor. Türkiye’nin mobilyada üretim üssü konumunu daha da yukarılara taşıyor. MOSFED’in desteği ve MOS fuarcılıkla birlikte bu kıymetli organizasyonu her yıl gerçekleştiriyoruz. Çok yoğun bir hazırlık süreci yaşadık. IIFF2025 kapsamında yurt dışında bulunan ofislerimiz ve küresel bağlantı ağımız sayesinde yüzlerce ülkeden iş insanını 3000 marka ile buluşturacağız. İstanbul’un en büyük sektörel etkinliğine tüm ilgilileri bekliyoruz” diye konuştu.