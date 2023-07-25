Dünyanın en zengin insanı değişti

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, lüks tüketim ürünleri grubu LVMH'nin Başkanı Bernard Arnault'yu geride bırakarak "dünyanın en zengini" ünvanının yeniden sahibi oldu.

25.07.2023 09:46:380
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Dünyanın en zengin insanı değişti

Forbes dergisinin dünyanın en zenginlerine yer verdiği listeye göre, Musk'ın net serveti yerel saatle öğlen itibarıyla yüzde 1,75 artarak 240,7 milyar dolara çıktı. Değerlemedeki artışta Tesla hisselerinin yüzde 2,5'ten fazla artması etkili oldu.

Louis Vuitton, Christian Dior ve Tiffany'nin sahibi olan lüks eşya devi LVMH'nin Başkanı Arnault'nun serveti ise yüzde 1'den fazla düşüşle 234,9 milyar dolara geriledi.

Böylelikle Musk, Arnault'yu geride bırakarak dünyanın en zenginleri listesinde yeniden ilk sıraya yerleşti.

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengin insanı ünvanını bir süre elinde tutan Jeff Bezos ise 151,9 milyar dolarlık servetiyle üçüncü sırada yer aldı.

Bezos'u, Oracle'ın kurucusu ve eski CEO'su Larry Ellison 148,1 milyar dolar, Microsoft'un kurucusu Bill Gates 120,6 milyar dolar, Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffet 117,3 milyar dolar servetiyle takip etti.

Geçen yıl Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Musk, dün şirketin logosunu "mavi kuş"tan "X" harfine değiştirmiş X.com alan adını da siteye yönlendirmişti.

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