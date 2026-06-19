Dünyanın yapıştırıcı liderinden Sagrada Familia’ya görünmeyen imza

Barselona’nın en ikonik yapısı Sagrada Familia, yalnızca mimarlık tarihinin değil modern mühendisliğin de en dikkat çekici projelerinden biri olarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Antoni Gaudí’nin ölümünün 100’üncü yılına denk gelen süreçte bazilikanın altı merkezi kulesinin tamamlanmasında, dünyanın yapıştırıcı teknolojileri lideri Henkel’in Loctite çözümü kritik rol oynadı.

Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri’nin yüksek performanslı yapısal yapıştırıcısı Loctite EA 9497, Sagrada Familia’nın en karmaşık yapısal aşamalarından biri olan merkezi kulelerde taş ve çelik bileşenlerin bir araya getirilmesinde kullanıldı.

Özlem Aydın Ayvacı / Barselona / [email protected]

Projede toplam 24 ton Loctite yapıştırıcı uygulandı. Sagrada Familia’da gerçekleştirilen ve Türkiye’den sadece 3 gazetecinin takip ettiği basın toplantısında Henkel Ibérica Başkanı Adrián Orbea, projenin şirket açısından taşıdığı anlamı, “Bu proje, Henkel’in inovasyona nasıl baktığının bir örneği. Sagrada Familia gibi olağanüstü bir şeyi mümkün kılmaya yardım etmek büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun gereğini yerine getirmek gerekiyordu” sözleriyle anlattı.

Taş ve çeliği tek yapı gibi çalıştırdı

Sagrada Familia’nın merkezi kuleleri, bazilikanın bugüne kadarki en zorlu mühendislik aşamalarından biri olarak kabul ediliyor. Kulelerin dışarıdan görülen etkileyici mimarisinin arkasında ise görünmeyen ama kritik bir teknoloji yer alıyor: Taş ve çelik parçaları birbirine bağlayan yapısal yapıştırıcı. Loctite EA 9497, sıvı formda uygulanarak yüzeylere uyum sağlıyor, boşlukları dolduruyor ve taş ile çelik bileşenler arasında dayanıklı bir bağlantı oluşturuyor. Yaklaşık 24 saatlik kürlenme sürecinin ardından bu bileşenler tek bir yapısal eleman gibi çalışıyor. Henkel’in projeden sorumlu mühendisi Begoña Cantera, bu zorluğu “Bu, basit bir birleştirme ya da tipik bir yapıştırma işlemi değildi. Uzun vadede çalışması, çok yüksek direnç göstermesi ve aynı zamanda kontrollü bir esnekliğe sahip olması gerekiyordu” sözleriyle özetledi.

Cantera’ya göre Loctite’ın projedeki rolü dışarıdan görülmese de belirleyici. “Bazen en önemli şey gördüğümüz değil, onu mümkün kılan şeydir” diyen Cantera, yapıştırıcıyı projenin “görünmeyen kahramanı” olarak tanımladı.

Gaudí’nin geleceğe bıraktığı proje

Sagrada Familia baş mimarı Jordi Faulí, Henkel teknolojisinin önemini Gaudí’nin özgün vizyonu üzerinden değerlendirdi. Faulí’ye göre Gaudí, Sagrada Familia’yı yalnızca kendi döneminin teknik imkanlarıyla sınırlı düşünmedi; aksine gelecek kuşakların yeni teknolojilerle katkı sunabileceği bir proje olarak tasarladı.

Faulí, “Gaudí geleceğe dönük bir proje ortaya koydu” diyerek, merkezi kulelerin inşasında modern teknolojilerin bu vizyonu tamamladığını vurguladı. Baş mimara göre panellerle inşa sistemi, taş ve çeliğin birlikte çalışmasını sağlayan doğru yapıştırıcının bulunmasıyla mümkün hale geldi.

Faulí, kullanılan çözümü “Kulelerin taşlarının ihtiyaçlarına özel olarak geliştirilmiş, tamamen farklı bir yapıştırıcı reçine” olarak nitelendirdi. Epoksi yapıştırıcının seçimi sayesinde taş ile metal yapı arasında güvenilir bir birleşim sağlandığını belirten Faulí, bunun Gaudí’nin özgün vizyonuyla uyumlu yenilikçi bir inşaat çözümünü mümkün kıldığını söyledi.

24 ton Loctite, 826 panel, 2 bin 100’den fazla taş unsur

Sagrada Familia’nın altı merkezi kulesinde toplam 826 panel ve 2 bin 100’den fazla taş unsur bulunuyor. Projede her panelde ortalama 30 kilogram yapıştırıcı kullanıldı. Toplam Loctite miktarı ise 24 tona ulaştı.

Sagrada Familia’da kullanılan modüler inşaat yaklaşımı, geleneksel yöntemlere kıyasla süreci 10 kata kadar hızlandırdı. Henkel’in yapıştırıcı teknolojisi, bu modüler sistemin uygulanabilir hale gelmesinde önemli rol oynadı. Böylece hem inşaat süresi kısaldı hem güvenlik ve yapısal bütünlük korundu.

Cantera, bu sistemin inşaat süresindeki etkisini de şöyle anlattı: “Süreç hızlanabildi çünkü kat kat değil, panel panel ilerlenebildi. Bu yöntem inşaat süresini 40-50 yıl azalttı.”

Zorlu çevresel koşullara dayanıklı çözüm

Sagrada Familia, Akdeniz’e yaklaşık 2,5 kilometre mesafede yer alıyor. Bu konum, yapıyı korozyonu artıran tuzlu hava, yüksek nem ve sıcaklık değişimlerine açık hale getiriyor. Barselona’da nem oranının genellikle yüzde 65-75 seviyelerinde olması, yapının maruz kaldığı çevresel stresi artırıyor. Kış aylarında yaklaşık 5°C’ye kadar düşen, yaz aylarında ise 30°C’nin üzerine çıkan sıcaklıklar sürekli genleşme ve büzülme döngüleri yaratıyor. Ayrıca bazilikanın yakınından geçen iki metro hattı, yapıya sürekli titreşim iletiyor. Loctite EA 9497, bu zorlu koşullarda rijitlik ve esnekliği dengeli biçimde sunarak taş ve çelik bileşenlerin uzun vadeli dayanıklılığına katkı sağladı.

Sagrada Familia dünyanın en yüksek dini yapısı oldu

Merkezi kulelerin tamamlanmasıyla Sagrada Familia, 172,5 metre yüksekliğe ulaşarak dünyanın en yüksek dini yapısı konumuna geldi. Kompleksin en yüksek yapısı olan İsa Mesih Kulesi’nin tepesindeki haçta yapıştırıcı kullanılmasa da haçın stabilitesi, onu taşıyan yapının sağlamlığına bağlı. Henkel teknolojisi, bu taşıyıcı yapının dayanıklılığı açısından kritik bir unsur olarak öne çıktı. Yapıştırılmış sistemin metrekare başına 100 bin kişiye eşdeğer yüklere dayanabilecek seviyede güç sunduğu belirtiliyor. Cantera bu dayanımı, “100 bin kişinin ya da 1.600 filin tek metrekarede oluşturacağı ağırlık” benzetmesiyle anlattı.

Henkel’den 150’nci yılda sembolik proje

Henkel açısından Sagrada Familia projesi, şirketin 150’nci yılına denk gelmesi nedeniyle de ayrı bir anlam taşıyor. 1876’da kurulan Henkel, bugün yapıştırıcılar, sızdırmazlık ürünleri ve kaplamalar alanında küresel lider konumunda bulunuyor. Şirketin en güçlü markaları arasında Loctite, Persil ve Schwarzkopf yer alıyor. Orbea, Henkel’in projeye yalnızca bir ürünle değil teknik bilgi, endüstriyel kapasite, uluslararası deneyim ve sürekli hizmetle katkı sunduğunu belirtti. Orbea’ya göre bu iş birliği, şirketi Sagrada Familia ölçeğinde bir projenin stratejik teknoloji ortağı haline getirdi.

Gaudí’nin mirasına modern mühendislik desteği

Sagrada Familia’nın inşası 140 yılı aşkın süredir devam ediyor. Gaudí’nin doğadan, inançtan ve geometriden ilham alan mimari vizyonu, bugün ileri mühendislik çözümleriyle tamamlanıyor.

Henkel’in Loctite teknolojisi, bu tarihi projede modern mühendisliğin nasıl görünmeden ama belirleyici bir rol üstlenebileceğini ortaya koyuyor. Sagrada Familia’nın merkezi kulelerinde kullanılan 24 ton yapıştırıcı, yalnızca bir endüstriyel malzeme değil; taş, çelik, tasarım ve mühendisliği bir araya getiren görünmeyen bir bağlantı teknolojisi olarak öne çıkıyor.