Neova Sigorta 2026 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı

Neova Sigorta, 2026 yılının ilk yarısında toplam prim üretimini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,9 artırarak 19,9 milyar TL’ye taşıdı ve sektör ortalamasının üzerinde bir büyüme performansı sergiledi.

Neova Sigorta, 2026 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, finansal sonuçlarının yanı sıra uluslararası alandaki konumunu güçlendirirken, satış kanalları, müşteri deneyimi ve kurumsal gelişim alanlarındaki çalışmalarını sürdürdü.

Güçlü finansal yapı, dengeli büyüme

2026 yılının ilk yarısında Neova Sigorta'nın büyümesinde dengeli portföy yapısı ve çok kanallı dağıtım modeli etkili oldu. Prim üretiminin yaklaşık yüzde 63'ü acente kanalından elde edilirken, broker kanalı yüzde 120 büyüme ile en hızlı büyüyen satış kanalı oldu. Bankasürans kanalı da yüzde 24 büyüyerek toplam prim üretiminden yüzde 16 pay aldı.

Neova Sigorta’nın motor dışı branşlardaki prim üretimi yüzde 56 arttı. Sağlık, tarım, yangın ve doğal afetler, sorumluluk, finansal sigortalar, mühendislik ve ferdi kaza branşlarında sektörün üzerinde sonuçlar elde eden şirket, kasko branşında yaklaşık 3 milyar TL prim üretimine ulaştı. Konut sigortalarında ise prim üretimi yüzde 41,4 artarken, poliçe adedindeki büyüme yüzde 18,6 olarak gerçekleşti. Sağlık branşındaki büyüme yüzde 57 seviyesinde gerçekleşirken, Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'nda prim üretimi 354 milyon TL'yi buldu. Finansal sigortalarda yüzde 107 büyüme kaydeden Neova Sigorta, kefalet sigortasında prim üretimini yüzde 30 artırarak yüzde 24,2 pazar payıyla liderliğini sürdürdü.

"Önceliğimiz büyümenin niteliğini ve sürdürülebilirliğini korumak"

Neova Sigorta Genel Müdürü Neslihan Neciboğlu, 2026 yılının ilk yarı performansını değerlendirirken şunları söyledi:

"Yılın ilk yarısı, finansal performansımızın yanı sıra kurumsal gelişimimiz ve uluslararası çalışmalarımız açısından da önemli bir dönem oldu. Sektör ortalamasının üzerinde büyürken kârlılığımızı ve finansal yapımızı koruduk. Reel büyüme kaydetmemiz ve pazar payımızın yüzde 3,16’ya ulaşması, dengeli portföy yapımızın ve etkin risk yönetimimizin bir sonucu oldu.

Bu dönemde uluslararası alandaki çalışmalarımıza, müşteri deneyimine ve kurumsal gelişime odaklandık. Önümüzdeki dönemde de bu yapıyı koruyarak, tüm paydaşlarımızla birlikte büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

Uluslararası alanda güçlenen konum

Fitch Ratings, Neova Sigorta’nın ulusal ve uluslararası finansal güç notlarını yükseltti. Şirket, kredi sigortası, kefalet ve politik risk sigortaları alanında faaliyet gösteren ICISA’ya üye olarak Türkiye’yi kuruluş bünyesinde temsil eden ilk şirket oldu. Neova Sigorta, Lloyd’s piyasasındaki konumu ve uluslararası iş birlikleriyle küresel sigortacılık alanındaki etkinliğini artırdı.

Paydaşlarla güçlenen kurumsal yapı

Acente kanalı, prim üretimindeki güçlü payıyla Neova Sigorta’nın yılın ilk yarısındaki performansının temel unsurlarından biri olmaya devam etti. Türkiye genelinde düzenlediği Bölge Buluşmaları ile acenteleriyle bir araya gelerek şirketin önceliklerini ve gelecek dönem hedeflerini paylaştı. Acente iletişimini ve bilgi paylaşımını desteklemek amacıyla kurumsal yayını Neova Pusula’yı hayata geçirdi.

Müşteri deneyimi alanında ise farklı iş birimlerinden 22 gönüllünün katkı sunduğu Deneyim Elçileri programıyla ortak bir müşteri deneyimi dili oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Şirket ayrıca poliçe dokümanlarını müşteriler için daha sade, anlaşılır ve erişilebilir hâle getirmek amacıyla Müşteri Odaklı Poliçe Basım projesini uygulamaya aldı.

Neova Sigorta, karne dönemine özel hayata geçirdiği çalışmayla çocukları NeoCan karakteriyle buluşturdu. Vialand Tema Park’ta ve bölge müdürlüklerinde düzenlenen etkinliklerin yanı sıra dijital kanallarda yürütülen kampanya kapsamında çocuklara NeoCan oyuncakları ve güvence sertifikaları hediye edildi. Böylece sigortanın temel mantığı, çocukların dünyasına uygun, somut ve deneyimlenebilir bir model üzerinden anlatıldı.

İstanbul Finans Merkezi’nde yeni dönem

İstanbul Finans Merkezi'ndeki yeni genel müdürlük binasına taşınan Neova Sigorta, ekiplerini iş birliğini ve çalışan deneyimini destekleyen yeni bir çalışma ortamında buluşturdu. Yeni bina, şirket açısından yalnızca fiziksel bir ofis değişikliğini değil, operasyonel verimlilik, çalışan deneyimi ve kurum içi etkileşimi odağına alan yeni bir dönemi de ifade ediyor.

İnsan kaynakları alanındaki çalışmalarını genç yeteneklere yönelik programlarla da destekleyen şirket, genç yeteneklerin iş hayatına hazırlanmasını desteklemek amacıyla hayata geçirdiği NeoWay Kampüs programıyla üniversite öğrencilerine uzun dönemli deneyim, gelişim ve mentorluk imkânı da sundu.

İtibar alanında öne çıkan gelişmeler

Neova Sigorta, Türkiye İtibar Akademisi tarafından gerçekleştirilen Gençlik Endeksi G-250 araştırmasında sigorta kategorisinde gençlerin tercih ettiği markalar arasında yer aldı.

Şirket, yılın ilk yarısında müşteri deneyimi, teknoloji ve iletişim alanlarındaki çalışmalarıyla A.C.E. Awards, CIO Ödülleri ve WSpark Awards kapsamında ödüllere layık görüldü.