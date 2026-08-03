Martı, 2026 gelir beklentisini 85 milyon dolara yükseltti

Martı, 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket, gelir beklentisini 70 milyon dolardan 85 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK beklentisini ise 1 milyon dolardan 7 milyon dolara yükseltti.

New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören Türkiye'nin teknoloji şirketi Martı, 2026 yılına ilişkin finansal beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Şirket, daha önce 70 milyon dolar olarak açıkladığı gelir beklentisini yüzde 21 artışla 85 milyon dolara, düzeltilmiş FAVÖK beklentisini ise 1 milyon dolardan 7 milyon dolara yükseltti. Böylece düzeltilmiş FAVÖK beklentisinde yüzde 600'lük artış öngörülmüş oldu.

Güncellenen beklentiler; Martı'nın faaliyet gösterdiği şehirlerde öngörülenden daha büyük pazar potansiyeline ulaşması, yolcu ve sürücü tarafında hızlanan kullanıcı kazanımı, ölçek ekonomisinin sağladığı operasyonel verimlilik ve artan brüt kâr marjlarının etkisiyle şekillendi. Revizyon, şirket yönetiminin Türkiye'deki büyüme fırsatlarına ve uzun vadeli kârlı büyüme stratejisine duyduğu güveni de ortaya koyuyor.