Ürün açıklamalarından stok bilgisine, müşteri yorumlarından fiyatlandırmaya kadar pek çok unsur yapay zeka destekli alışveriş deneyiminde önem kazanıyor.

E-ticarette tüketicilerin alışveriş yolculuğu değişiyor. Geleneksel arama sonuçlarında kullanıcılar farklı bağlantılar arasından seçim yaparken, yapay zeka destekli deneyimlerde ürünler tüketicinin ihtiyacına göre değerlendiriliyor ve karşılaştırılıyor. Bu dönüşümde markaların yalnızca ürün özelliklerini sıralaması yeterli olmuyor; ürünün hangi ihtiyacı karşıladığını ve kullanıcıya ne gibi faydalar sunduğunu da açıkça anlatması gerekiyor.

ideasoft ve KPMG iş birliğiyle hazırlanan Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu’na göre ideasoft satıcılarının yüzde 79,5’i yapay zeka kullanıyor. Yapay zeka destekli alışveriş deneyimlerinin gelişmesiyle birlikte e-ticarette rekabetin yeni boyutlar kazandığını belirten TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi ve ideasoft CEO’su Sinan Akdal, ürün bilgilerinin doğru, güncel ve anlaşılır biçimde sunulmasının markaların dijital görünürlüğü açısından önem kazandığını belirtti.

Ürün Bilgisi, Yapay Zeka Çağında Rekabetin Önemli Bir Parçası

Markaların ürünlerini müşterilerine anlatırken gösterdikleri özeni yapay zeka sistemlerine sundukları bilgilere de göstermesi gerektiğini belirten Akdal, “Biz yapay zekayı, işletmenin bilgisinden öğrenen bir dijital çırak olarak görüyoruz. İşletme ürününü ne kadar iyi tanımlar ve bu teknolojiye ne kadar doğru bilgi sunarsa, yapay zekadan o kadar fazla fayda sağlayabilir. Ürün açıklamalarının yanı sıra fiyat, stok, müşteri yorumları ve iade koşullarının da güncel ve tutarlı olması gerekiyor” dedi.

Akdal, yapay zeka destekli alışverişte tüm markalar için geçerli tek bir sıralama ölçütü bulunmadığına dikkat çekerek, tüketicinin ihtiyacına göre fiyatın, ürün özelliklerinin veya kullanım amacının öne çıkabileceğini ifade etti.

İdeasoft Satıcılarının Yüzde 79,5’i Yapay Zeka Kullanıyor

ideasoft ve KPMG iş birliğiyle hazırlanan Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu’na göre ideasoft satıcılarının yüzde 79,5’i yapay zekadan yararlanıyor. Ürün önerileri ve kişiselleştirme, pazarlamada hedefleme ve segmentasyon ile fiyatlandırma ve kampanya optimizasyonu, öne çıkan kullanım alanları arasında bulunuyor. Bu verilerin e-ticaret işletmelerinin yeni teknolojileri benimseme konusunda önemli bir mesafe katettiğini gösterdiğini belirten Akdal, sıradaki adımın yapay zekayı günlük iş süreçlerine daha fazla entegre etmek ve bu teknolojinin sağladığı faydayı ölçülebilir hale getirmek olduğunu söyledi.

Küçük İşletmelere Görünürlük Ve Verimlilik Fırsatı

Yapay zeka destekli alışverişin, belirli ihtiyaçlara çözüm sunan küçük işletmeler için de yeni fırsatlar yaratabileceğini belirten Akdal, doğru ürün bilgisi sunmanın yanı sıra müşteriye verilen sözün alışverişin her aşamasında karşılanması gerektiğini vurguladı. Güncel fiyat ve stok bilgisi, anlaşılır teslimat koşulları ve kolay alışveriş deneyimi, tüketicinin güvenini kazanmada belirleyici rol oynuyor.

ideasoft’un ürün isimlerini ve açıklamalarını yapay zeka desteğiyle SEO uyumlu hale getiren özellikleri ile reklam planlama ve optimizasyon süreçlerini otomatikleştiren AdPilot çözümünün işletmelerin iş yükünü azaltmayı hedeflediğini belirten Akdal, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle küçük işletmelerin zamanı ve pazarlama kaynakları sınırlı olabiliyor. Yapay zekanın bu işletmeler için yeni bir iş yükü değil, işlerini kolaylaştıran bir destek olması gerektiğine inanıyoruz. ‘ideasoft yanında’ anlayışımızla teknolojiyi somut faydaya dönüştürmelerine yardımcı oluyor; işletmelerin ürünlerine, müşterilerine ve büyüme hedeflerine daha fazla odaklanmasını amaçlıyoruz.”