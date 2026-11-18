Asya borsaları, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçlarına rağmen şirketin yönetimine ilişkin belirsizlikler ve bölgesel tedarik zincirine yönelik endişeler nedeniyle karışık seyrediyor.

Son dönemde ABD'li çip üreticisi Nvidia'daki kurumsal ve finansal gelişmeler piyasaların yönü üzerinde etkili oluyor.

Nvidia'nın geliri üç aylık dönemde yıllık bazda yüzde 103 artışla 115,8 milyar dolara ulaşarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Gelirini bir önceki çeyreğe göre de yüzde 20 artıran Nvidia, geçen mali yılın aynı döneminde 57 milyar dolar gelir elde etmişti.

Şirketin geliri bu dönemde 108,85 milyar dolar olan piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken mali yılın üçüncü çeyreğinde veri merkezleri geliri yıllık yüzde 110 artarak 107,6 milyar dolara çıktı.

Nvidia, içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini ise 130 milyar dolar olarak açıkladı. Şirket, bu tahmininde Çin'den elde edilecek veri merkezi bilişim gelirine dair herhangi bir beklentiye yer vermediğini vurguladı.

Asya borsaları da Nvidia'nın beklentileri aşan finansal sonuçlarına karşın şirketin gelecekteki yönetimine ilişkin belirsizlikler ve bu durumun bölgesel tedarik zinciri üzerindeki olası etkilerine yönelik endişelerle karışık seyrediyor.

Bölgede bugün açıklanan verilere göre, güçlü küresel yatırımların yarı iletkenlere olan talebi desteklemesiyle Japonya'nın ihracatı ekimde yüzde 20,5 ile beklentilerin üzerinde arttı. Ülkenin ithalat artışı ise yüzde 21,6 ile öngörülerin altında kaldı. Buna göre Japonya, ekim ayında 476,5 milyar yen (yaklaşık 3 milyar dolar) dış ticaret açığı verdi.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,99 artışla 5.067,44 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,40 kazançla 59.094 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 3.581 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kayıpla 23.256 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 82.071 puanda seyrediyor.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün açıklanacak toplantı tutanakları yatırımcıların odağına yerleşti.