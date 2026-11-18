Türkiye oyun sektörü, 2026 yılının ilk 10 ayında 205 milyon dolarlık yatırım alarak 2025 yılının tamamında gerçekleşen 194 milyon dolarlık yatırım tutarını geride bıraktı. startups.watch’ın “Gaming Snapshot for Türkiye” verilerine göre, 31 Ekim 2026 itibarıyla 46 yatırım işlemi gerçekleşirken, geçen yılın tamamında bu sayı 108 olmuştu. İşlem sayısındaki düşüşe karşın yatırım tutarının yükselmesi, sermayenin daha az sayıda ve daha büyük ölçekli girişimde yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

Küresel tarafta ise Newzoo’nun 2026 Global Games Market Report verileri, oyun pazarının yüzde 6,1 büyüyerek 213,9 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor. Mobil oyunlar 121,1 milyar dolarlık gelirle pazarın yüzde 57’sini oluştururken, oyuncu sayısının 3,7 milyara ulaşması bekleniyor. Gaming İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim, Türkiye’nin yatırım başarısının sürdürülebilir bir büyümeye dönüşmesi için yeni girişimlerin önünü açacak finansman mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

205 Milyon Dolarlık Yatırım, Daha Az Sayıda İşlem

Türkiye oyun ekosisteminde 2026’nın en dikkat çekici gelişmelerinden biri, yatırım tutarı ile işlem sayısı arasındaki ayrışma oldu. startups.watch verilerine göre, 2025 yılında 194 milyon dolar olan toplam yatırım tutarı, 2026’nın henüz ilk 10 ayında 205 milyon dolara yükseldi. Buna karşılık yatırım işlemi sayısı 2025’teki 108 seviyesinden 46’ya geriledi. 2024 yılında ise 117 yatırım işlemi gerçekleşmişti. İşlem başına ortalama yatırım tutarı da bu değişimi ortaya koyuyor. 2025 yılında yaklaşık 1,8 milyon dolar olan ortalama yatırım tutarı, 2026’nın ilk 10 ayında yaklaşık 4,5 milyon dolara ulaştı. Öte yandan yılın ilk 10 ayında kurulan yeni oyun girişimi sayısının 27’de kalması, 2024’te kaydedilen 99 girişimin oldukça altında bir seviyeye işaret ediyor.

Bu tabloyu değerlendiren Gaming İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Devrim, yatırım hacmindeki artışın önemli olduğunu ancak ekosistemin geleceği açısından tek başına yeterli görülmemesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu: “Türkiye oyun sektörü, uluslararası yatırımcıların ilgisini çeken, dünya çapında rekabet edebilen stüdyolar çıkarabildiğini bir kez daha gösteriyor. 205 milyon dolarlık yatırım, ekosistemimizin geldiği noktayı ortaya koyan önemli bir gösterge. Ancak bu rakamın arkasındaki dağılıma da bakmamız gerekiyor. Daha az sayıda işlemle daha yüksek yatırım tutarlarına ulaşıyoruz. Bu, başarılı ve ölçeklenebilir iş modellerinin daha büyük sermaye çektiğini gösterirken henüz yolun başındaki girişimler açısından finansmana erişimin zorlaşabileceğine de işaret ediyor. Bizim için asıl mesele yalnızca bugün yatırım alan şirketlerin büyümesi değil, yarının başarılı oyun şirketlerini oluşturacak yeni ekiplerin de ortaya çıkabilmesi.”

Yatırımın Önemli Bölümü Dört Girişimde Yoğunlaşıyor

2026 yılında Türkiye oyun ekosisteminde öne çıkan yatırım örnekleri, sermayenin hangi ölçekteki şirketlere yöneldiğini de gösteriyor. Grand Games 70 milyon dolarlık yatırımla öne çıkarken, Flow Games’in toplam fonlama tutarı 49 milyon dolara ulaştı. TaleMonster Games 30 milyon dolar, Circle Games ise 25 milyon dolarlık yatırımla dikkat çekti. Bu dört girişimin açıkladığı yatırım ve fonlama tutarları birlikte değerlendirildiğinde 174 milyon dolara ulaşıyor. Bu tablo, yatırımın belirli ölçekli şirketlerde yoğunlaşmasının yanı sıra Türkiye’den çıkan oyun stüdyolarının uluslararası yatırımcılarla kurduğu ilişkilerin de güçlendiğini gösteriyor. Devrim’e göre, bu başarı hikayelerinin sürdürülebilir olması için ekosistemin yalnızca büyümüş ve kendini kanıtlamış şirketleri değil, henüz ürün geliştirme ve pazara çıkış aşamasındaki ekipleri de desteklemesi gerekiyor.

Küresel Oyun Pazarı 213,9 Milyar Dolara Ulaşıyor

Newzoo’nun 2026 yılına ilişkin tahminleri, oyun sektörünün küresel ölçekte büyümeyi sürdürdüğünü ortaya koyuyor. Buna göre küresel oyun pazarının yıllık yüzde 6,1 büyümeyle 213,9 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Platform bazında mobil oyunlar 121,1 milyar dolarlık gelirle toplam pazarın yüzde 57’sini oluşturuyor. Konsol oyunlarının 46,9 milyar dolar, PC oyunlarının ise 45,9 milyar dolar gelir üretmesi öngörülüyor. Konsol pazarında yılın önemli gündemlerinden biri de kasım ayında piyasaya çıkması beklenen Grand Theft Auto VI. Newzoo, oyunun konsol gelirlerindeki büyümeyi destekleyen önemli unsurlardan biri olacağını değerlendiriyor.

Bölgesel dağılımda Asya-Pasifik, 100,7 milyar dolarlık gelirle küresel oyun pazarının yüzde 47’sini temsil ediyor. Orta Doğu ve Afrika bölgesi ise yüzde 10,3’lük büyüme beklentisiyle en hızlı büyüyen bölge olarak öne çıkıyor. Dünya genelindeki oyuncu sayısının 2026’da yüzde 4,4 artarak 3,7 milyara ulaşması, Newzoo’nun 2029 yılı için öngördüğü 4,07 milyarlık oyuncu kitlesiyle birlikte değerlendirildiğinde sektörün uzun vadeli büyüme potansiyelini ortaya koyuyor.

Cüneyt Devrim, bu dönüşümün yatırımcıların oyun şirketlerine yaklaşımını yeniden şekillendirdiğini belirterek şöyle devam etti:

“Artık yatırım dünyasında yalnızca iyi bir oyun fikrine ya da güçlü bir kurucu ekibe sahip olmak yeterli değil. Oyunun kullanıcı kazanma kabiliyeti, oyuncuyu elde tutma performansı, gelir üretme potansiyeli ve ölçeklenebilirliği çok daha belirleyici hale geliyor. Yatırımcıların sorduğu soru giderek ‘Bu ekip kim?’ sorusundan ‘Harcanan 1 dolar ne kadar gelir üretiyor?’ sorusuna dönüşüyor. Bu yaklaşım, doğru metriklerle büyüyen stüdyolar için yeni finansman imkanları yaratıyor. Ancak henüz bu metrikleri ortaya koyma fırsatı bulamamış erken aşama girişimlerin önünde daha zorlu bir finansmana erişim süreci oluşabiliyor.

Türkiye’nin Önündeki Kritik Konu: Yeni Oyun Girişimlerinin Sayısını Artırmak

Türkiye oyun sektörünün 2026’da ulaştığı yatırım hacmi, uluslararası rekabet gücünü ve yatırımcı ilgisini ortaya koyarken yeni girişim sayısındaki düşüş geleceğe yönelik önemli bir soru işareti oluşturuyor. Yatırımın giderek daha az sayıda, kendini kanıtlamış şirkette yoğunlaşması kısa vadede yüksek yatırım rakamları yaratabilir. Ancak uzun vadede yeni şirketlerin ve farklı oyun fikirlerinin ortaya çıkmasını destekleyen girişimcilik zincirinin zayıflaması, gelecekte büyük ölçekli şirketlerin yetişmesini de zorlaştırabilir.”

Devrim, Türkiye’nin önümüzdeki dönemde odağına yalnızca yatırım tutarını değil, yeni girişimlerin kurulmasını ve ilk büyüme aşamalarını da alması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün ulaştığımız yatırım rekoru, 2029 yılında aynı ölçekte şirket satışları, yeni yatırım turları ve başarılı çıkışlar gerçekleştireceğimizin garantisi değil. Bir ekosistemin gücü yalnızca bugün yatırım alan şirketleriyle değil, gelecekte bu başarıları tekrarlayabilecek yeni ekipler yetiştirebilmesiyle ölçülür. Eğer her yıl daha az oyun girişimi kurulursa birkaç yıl sonra büyük yatırım turlarına çıkabilecek şirketlerin sayısı da azalabilir. Bu nedenle tohum aşaması yatırımlarını, hızlandırma programlarını, melek yatırımcı ağlarını ve girişimcilerin ilk ürünlerini geliştirebilecekleri destek mekanizmalarını güçlendirmeliyiz. Türkiye’nin oyun sektöründeki başarısını kalıcı hale getirmek için yatırım hunisinin yalnızca üst tarafını değil, en başını da büyütmemiz gerekiyor.”

3 günde 31 bin 243 ziyaretçiyi ağırlayan Gaming İstanbul 2026, 2027 yılında da oyun sektörünün farklı alanlarından geliştiricileri, yayıncıları, yatırımcıları ve sektör profesyonellerini bir araya getirerek Türkiye oyun ekosisteminin uluslararası görünürlüğüne ve iş bağlantılarına katkı sunmayı hedefliyor. Sektörün geleceğinde ise yatırım hacmi kadar yeni girişimlerin ortaya çıkması, büyümesi ve küresel pazarlarda kalıcı başarı elde etmesi belirleyici olacak.