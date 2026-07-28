E-ticarette yeni düzenlemelere hızlı uyum sağlayan işletmeler rekabette öne çıkacak

Türkiye genelinde 20 binden fazla işletmeye e-ticaret altyapısı sağlayan ikas'ın Satış Müdürü Ezgi Çelikler, yeni düzenlemelerin yalnızca tüketiciyi korumakla kalmayacağını, işletmeler için de daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir rekabet ortamı oluşturacağını söyledi.

Tüketici güveni e-ticarette sürdürülebilir büyümenin anahtarı

"E-ticarette sürdürülebilir büyümenin temelinde tüketici güveni yer alıyor. Yeni düzenlemeler, alışveriş süreçlerindeki belirsizlikleri azaltırken, etik ticaret anlayışını benimseyen işletmeler için de önemli bir avantaj sağlayacak. Türkiye e-ticaret ekosisteminin daha güçlü ve daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşacağını düşünüyoruz." dedi.

Yapay zeka kullanımında şeffaflık öne çıkıyor

Yapay zeka ile oluşturulan reklam içeriklerine yönelik getirilen kuralların sektör açısından önemli bir adım olduğunu belirten Çelikler, teknolojinin tüketiciyi yanıltan değil, işletmelere operasyonel verimlilik sağlayan ve müşteri deneyimini geliştiren bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

"İçerik üretiminden müşteri hizmetlerine, pazarlamadan satış süreçlerine kadar birçok alanda kullanılan yapay zeka, işletmelere hız ve verimlilik kazandırırken tüketicilere daha kişiselleştirilmiş bir alışveriş deneyimi sunuyor. Bu teknolojinin etik ilkeler çerçevesinde ve şeffaf biçimde kullanılması hem tüketici güvenini hem de marka itibarını güçlendirecektir. Yapay zeka araçları, tüketicileri yanıltmak için değil, markaların yaratıcılığını ve müşteri deneyimini geliştirmek için kullanılmalıdır."

Fiyat şeffaflığı tüketici güvenini güçlendirecek

Yeni düzenlemeyle indirimli ürünlerde "son 10 günün en düşük fiyatı" kriterinin uygulanmasının, yanıltıcı indirim uygulamalarının önüne geçeceğini belirten Çelikler, bunun tüketicilerin satın alma kararlarını daha bilinçli vermesine katkı sağlayacağını söyledi.

"Tüketici şikayetlerinin daha hızlı ve etkin şekilde ele alınması, sorunların kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlayarak memnuniyeti artıracaktır. Manipülatif kampanyaların azalmasıyla birlikte daha güvenilir bir alışveriş ortamı oluşacak, bu da uzun vadede müşteri sadakatini destekleyecektir."

Operasyonel çeviklik yeni dönemin en önemli gerekliliği olacak

Yeni düzenlemelerin özellikle KOBİ'lerin operasyonel süreçlerini yeniden gözden geçirmesini gerektireceğini belirten Çelikler, tüketici taleplerine hızlı yanıt verilmesi, fiyat yönetimi ve değişen mevzuata uyum konusunda dijital altyapının öneminin daha da artacağını ifade etti.

"İşletmeler açısından en önemli konu, yeni yükümlülükleri operasyonlarını yavaşlatmadan yönetebilmek olacak. ikas olarak geliştirdiğimiz altyapıyla kullanıcılarımızın bu süreci kolay, hızlı ve verimli şekilde yönetmelerini hedefliyoruz. Teknolojiyi etkin kullanan işletmeler, değişen düzenlemelere daha hızlı uyum sağlayarak rekabette önemli bir avantaj elde edecek."