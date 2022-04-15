ECB Başkanı Lagarde’dan enflasyon uyarısı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun, enerji fiyatlarının artması nedeniyle yüksek seyretmeye devam etmesinin beklendiğini söyledi. Lagarde, ECB'nin piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranlarının sabit tutulması yönündeki kararının ardından düzenlenen basın toplantısında, parasal teşvik programının bu yılın 3. çeyreğinde sonlandırılmasının planlandığını bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle basın toplantısına evinden tele konferans yöntemiyle bağlanan Lagarde, "Para politikamızın yürütülmesinde opsiyonelliği, bir aşama içerisinde gerçekleştirilmesi esasını ve esnekliği koruyacağız" dedi. Lagarde, faiz oranlarının ne zaman artmaya başlayacağına ilişkin net bir zaman çerçevesinin olmadığını, teşviklerin sona ermesinin ardından belki haftalar, belki de aylar sonra artışın başlayabileceğini bildirdi.

"O noktaya geldiğimizde faizlerle ilgileneceğiz" ifadesini kullanan Lagarde, Avro Bölgesi'nde tüketici güveninin Rusya-Ukrayna savaşından olumsuz yönde etkilendiğini söyledi. Lagarde, "Ekonominin nasıl gelişeceği; çatışmanın nasıl geliştiğine, mevcut yaptırımların etkisine ve olası ilave tedbirlere büyük ölçüde bağlı olacaktır" dedi. Lagarde, salgına ilişkin risklerin azalmasına karşın savaşa ilişkin risklerin arttığını vurguladı.

“Savaş, Avro Bölgesi ekonomisini çok fazla etkiliyor”

Christine Lagarde, savaşın enerji fiyatlarını artırdığını, gelecek dönemdeki gelişmelerin tedarik cephesinde de sorunların artmasına neden olabileceğini söyledi. Lagarde, "Yüksek enerji maliyetleri, güvenin de kaybolmasıyla birlikte talebi aşağı çekebilir, tüketimi ve yatırımı beklentilerin ötesinde kısıtlayabilir. Enflasyonun görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskler aynı zamanda yakın vade için yoğunlaşmış durumda." dedi.

Enflasyonun yüzde 7,5 ile rekor seviyede artış kaydettiğini hatırlatan Lagarde, "Orta vadede talep azalacak olursa bu fiyatlar üzerindeki baskıyı biraz azaltacaktır. Savaş, Avro Bölgesi ekonomisini çok fazla etkilemektedir. (Savaş) Çok büyük oranda belirsizliği artırdı. Savaşın ekonomi üzerindeki etkisi de bu çatışmanın nasıl ilerleyeceğine bağlı" ifadelerini kullandı.

Yüksek enflasyon baskısının devam ettiğini vurgulayan Lagarde, "Enflasyon çok büyük oranda artmıştır ve önümüzdeki aylar boyunca yüksek kalmaya devam edecektir. Bunun da en büyük sebebi enerji maliyetlerindeki artıştır." dedi.